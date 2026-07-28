28 de julio de 2026
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Basura

Basurales y contaminación: Mendoza avanza con un "Modo Testigo" para denuncias ambientales

Al igual que ocurrió con el sistema de denuncias digitales por infracciones viales, la Legislatura de Mendoza dio media sanción al proyecto de Ley de Ciudadanía Ambiental Activa.

Basurales y contaminación: Mendoza avanza con un Modo Testigo para denuncias ambientales

Basurales y contaminación: Mendoza avanza con un "Modo Testigo" para denuncias ambientales

Foto: Axel Lloret
 Por Luis Calizaya

La Legislatura de Mendoza dio un paso clave hacia una mayor participación ciudadana en el cuidado del ambiente al otorgar media sanción a un proyecto de ley que propone crear una plataforma digital oficial para que los vecinos puedan denunciar presuntas infracciones ambientales, como basurales, mediante fotos y videos. El sistema funcionaría con una lógica similar al "Modo Testigo", utilizado para reportar infracciones viales.

El proyecto ahora será tratado en la Cámara de Diputados.

El proyecto ahora será tratado en la Cámara de Diputados.

Ciudadanía Ambiental Activa: de qué trata el proyecto de ley en Mendoza

Durante la sesión de este martes, el Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la iniciativa que incorpora las denuncias ciudadanas georreferenciadas como una herramienta complementaria para fortalecer la detección, fiscalización y control de posibles infracciones ambientales en todo el territorio provincial.

El proyecto fue impulsado por los senadores oficialistas Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo.

La propuesta establece un marco jurídico para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía. De esta manera, las fotos y los videos podrán utilizarse como prueba válida en actuaciones administrativas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

Para ello, el sistema prevé el desarrollo de una plataforma digital oficial que permitirá a los ciudadanos reportar, en tiempo real, posibles incumplimientos de la legislación ambiental. Cada denuncia contará con herramientas de georreferenciación, validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y una cadena de custodia digital.

Según el proyecto, la incorporación de esta tecnología busca ampliar la capacidad de fiscalización del Estado, agilizar la detección de infracciones y fortalecer la protección del ambiente mediante una mayor participación de la comunidad.

Tras la aprobación de la iniciativa, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, celebró la media sanción a través de su cuenta de X y destacó el amplio consenso alcanzado en la Cámara alta.

Un antecedente que refleja el alcance de la iniciativa

Un caso reciente ocurrido en Mendoza muestra cómo el aporte vecinal puede convertirse en una herramienta para el control de las infracciones ambientales. Hace una semana, la Municipalidad de Luján de Cuyo aplicó una multa de un millón de pesos a un vecino que arrojó basura en la vía pública.

La sanción fue posible gracias a un video que se viralizó en redes sociales y que luego fue detectado por personal de la Secretaría de Higiene Urbana. A partir de ese registro, la Oficina de Inspección de Servicios Públicos inició las actuaciones correspondientes e impuso la multa, con el objetivo de reforzar el cumplimiento del Código de Convivencia y generar conciencia sobre el impacto ambiental y económico que provoca arrojar residuos en calles, acequias y espacios públicos.

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