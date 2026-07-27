Tembló fuerte en el Valle de Uco y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza

Un fuerte sismo ocurrido en la noche de este lunes en el Valle de Uco fue percibido en buena parte de Mendoza. El movimiento telúrico se registró a las 22.37 y se sintió tanto en los cuatro oasis geográficos de la provincia.

Según información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza y a ocho de El Carrizal, en territorio tupungatino .

La magnitud fue de 4.1 grados en la escala de Richter y se produjo a solo ocho kilómetros de profundidad , razón por la cual fue percibido fuertemente en la superficie, principalmente en edificios de altura .

Este lunes fue una jornada movida en la zona de Cuyo y La Rioja . A lo largo del día, se registraron siete sismos entre la vecina provincia y jurisdicción riojana. Aunque ninguno de ellos alcanzó la magnitud del producido en Mendoza.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila antisísmica

El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

Recipiente con agua potable .

. Alimentos no perecederos , como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate.

, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate. Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital y 911.

de familiares, bomberos, hospital y 911. Listado con los datos de los integrantes de la familia (DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman).

(DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman). Nombres y teléfonos de familiares cercanos .

. Botiquín de primeros auxilios , con medicamentos vitales.

, con medicamentos vitales. Radio a pilas .

. Linterna y pilas de repuesto .

. Silbato y guantes .

. Documentos personales y copias .

. Muda de ropa y manta de abrigo .

. Kit de aseo personal .

. Herramientas básicas y alambre.