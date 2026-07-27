Tunuyán: estuvo preso por abuso sexual, lo liberaron y volvió a atacar a una mujer

Albornoz, al momento de su detención cuando caminaba a orillas de la Ruta 94.

Un ex convicto que el viernes pasado había sido liberado tras cumplir gran parte de una condena por abuso sexual y otros delitos, volvió a ser detenido en Tunuyán luego de intentar abusar de una mujer de 50 años en el interior de su casa, en zona del Manzano Histórico.

El dramático episodio ocurrió en la noche del sábado y generó un importante despliegue policial del que intervinieron efectivos de distintas divisiones, con el objetivo de atrapar al sospechoso y también de asistir a la víctima, quien fue hallada semidesnuda y en estado de shock tras el ataque.

El acusado, Agustín Albornoz (27), fue atrapado cerca de las 5 del domingo en Ruta 94 y en las próximas horas será imputado.

Vecinos de distintos distritos donde frecuenta el acusado denunciaron que no es la primera vez que este individuo intenta abusar de mujeres y admitieron que, ante la inactividad judicial, deciden golpear al sospechoso para “hacer justicia por mano propia”.

Importante despliegue policial en Tunuyán por un intento de abuso sexual

Según la reconstrucción del hecho, a las 20 del sábado un sujeto irrumpió en una casa de zona del Manzano Histórico, donde atacó a una mujer de 50 años.

La víctima explicó que el sujeto le arrancó las prendas de vestir y una vez desnuda, intentó abusarla sexualmente. Ese momento, la víctima se defendió y mordió al maleante, logrando liberarse. Ante esto, el sospecho escapó corriendo hacia un descampado cercano.

En cuestión de minutos la escena se vio repleta de policiales y los peritos hallaron en la casa el rastro de un calzado, por lo que se convocó al Cuerpo de Canes.

Efectivamente, los perros encontraron minutos después, en un descampado, la ropa interior de la víctima, la cual había sido robada por el maleante. Luego señalaron una finca, donde el propietario admitió que el agresor había estado la noche anterior allí, en estado de ebriedad.

Con esa información, horas después, la policía logró dar con el sospechoso en Ruta 94. Desde ese momento quedó detenido, a disposición de la fiscalía. En tanto que la víctima quedó internada en el hospital Scaravelli, donde será asistida por distintos profesionales.

Los antecedentes por abuso sexual que tiene el acusado

Fuentes policiales y vecinos de Tunuyán mostraron su enojo por la liberación de Albornoz. Es que el individuo cuenta con antecedentes por abuso sexual y, según dijeron testigos, el viernes fue liberado tras acceder a un beneficio de libertad condicional.

El hombre estaba cumpliendo una condena por un abuso sexual y otros delitos. En tanto que los vecinos aseguran que ya intentó abusar de varias mujeres en el departamento.