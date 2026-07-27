Mañana complicada en el aeropuerto de la Provincia de Mendoza: el motivo

La actividad en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo - Mendoza se vio parcialmente afectada durante la mañana de este lunes, luego de que al menos dos vuelos que debían aterrizar en la Provincia de Mendoza fueran desviados hacia otros destinos debido a las condiciones meteorológicas.

Las aeronaves involucradas provenían de Lima (Perú)/Córdoba y Aeroparque , y no pudieron completar el aterrizaje por una corriente de aire que complicó las maniobras sobre la pista. Por su parte, las operaciones de despegue también registraron cancelaciones.

Hasta el momento sólo una de las partidas fueron canceladas (el WJ 3071 de JetSmart hacia Aeroparque), por lo que la actividad en la terminal está siendo monitoreada minuto a minuto.

Las complicaciones se concentraron, sobre todo, en los aterrizajes. Según la información conocida durante la mañana de este lunes, al menos dos vuelos con destino al Aeropuerto Internacional El Plumerillo - Mendoza debieron ser derivados a otros aeropuertos debido a una corriente de aire que dificultó las maniobras de aproximación.

Mañana con complicaciones en el Aeropuerto de la Provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Entre los servicios afectados se encuentran el vuelo LP2435 (Latam) procedente de Lima (con escala previa en Córdoba) que debía aterrizar a las 6.20, y el WJ 3070 de JetSmart provenientes de Aeroparque, cuyos comandantes optaron por desviar las aeronaves como medida de seguridad.

En contraste, las partidas desde la Provincia de Mendoza presentaron inconvenientes en uno de los vuelos: el de JetSmart que debía despegar a las 7.35 hacia Aeroparque.

Las autoridades aeroportuarias mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y, por el momento, no se informaron cancelaciones ni demoras para el resto de la jornada.