26 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Juicios laborales en la Provincia de Mendoza: las estadísticas que dejó el último año

Te mostramos un informe de los juicios laborales en la Provincia de Mendoza y los datos sorprendentes que dejaron las causas iniciadas en el 2025.

Las estadísticas muestran un aumento en juicios laborales por despidos.&nbsp;

Las estadísticas muestran un aumento en juicios laborales por despidos. 

 Por Pablo Segura

Los ingresos de causas en las Cámaras Laborales de la Provincia de Mendoza registraron una baja general durante 2025, aunque los juicios vinculados a despidos marcaron la excepción. De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, este tipo de procesos aumentó 11,27% respecto de 2024, consolidándose como el único rubro de las principales materias que mostró un crecimiento interanual.

Durante 2025 ingresaron 15.307 causas en las doce Cámaras Laborales de la provincia. Del total, 5.204 correspondieron a accidentes de trabajo, 4.555 a enfermedades, 2.152 a despidos y 3.396 a otras materias. En comparación con 2024, el total de expedientes disminuyó un 6,10%, impulsado por la caída de los reclamos por accidentes y enfermedades.

Las cifras reflejan un cambio en la composición de los litigios laborales que llegan a la justicia. Mientras los expedientes por accidentes laborales descendieron un 15,93% y los relacionados con enfermedades un 6,98%, las demandas por despidos crecieron más de un 11%, al pasar de 1.934 casos en 2024 a 2.152 en 2025.

El panorama de los juicios laborales en la Provincia de Mendoza

Las estadísticas elaboradas por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial muestran además una comparación de largo plazo entre 2017 y 2025. En ese período, el ingreso total de causas pasó de 24.449 a 15.307, lo que representa una reducción del 37,39%.

Por materia, los expedientes por accidentes laborales disminuyeron un 39,10%, al bajar de 8.545 a 5.204 casos. Los procesos por despidos también registran una caída respecto de 2017, cuando se contabilizaron 4.779 demandas, aunque en el último año evidenciaron un repunte interanual. En tanto, las causas por enfermedades crecieron un 60,16% frente a 2017, al pasar de 2.844 a 4.555 expedientes.

Los datos permiten observar una transformación en la litigiosidad laboral dentro de la Provincia de Mendoza, donde, pese a la reducción general de causas que llegan a la justicia, el juicio por despido se convirtió en el único de los principales rubros con crecimiento durante 2025.

Cuánto dura un juicio laboral en la Provincia de Mendoza

Durante 2025, los expedientes concluidos mediante autos definitivos tuvieron una duración promedio de 16,01 meses, mientras que aquellos resueltos por sentencias contenciosas demandaron 25,57 meses.

En el caso de las sentencias homologatorias, el tiempo promedio fue de 20,14 meses, en tanto que los procesos tramitados mediante sentencias monitorias finalizaron en 7,53 meses, el mecanismo más ágil entre las distintas modalidades de resolución.

En términos generales, el promedio de duración de los juicios laborales concluidos pasó de 21,96 meses en 2024 a 20,74 meses en 2025, lo que refleja una leve mejora en los tiempos de respuesta de la justicia en la Provincia de Mendoza.

El informe también asegura que los juicios por enfermedades laborales fueron los más extensos: desde el inicio hasta la primera audiencia transcurrieron en promedio 623 días, luego 177 días hasta la audiencia de vista de causa y 36 días hasta la sentencia.

Los expedientes por accidentes de trabajo demandaron 585 días hasta la primera audiencia, 163 días hasta la vista de causa y 41 días hasta el fallo.

En cambio, las causas por despido fueron las más rápidas en su etapa inicial, con 310 días hasta la primera audiencia, aunque luego requirieron 234 días hasta la audiencia de vista de causa y 67 días para el dictado de la sentencia, el mayor plazo entre esa última etapa de las tres materias analizadas.

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