Conocé el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este domingo 26 de julio amanecerá algo nublado con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y Malargue. Nevadas ligeras en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 7°C
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Lunes 27 de julio: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y sectores del llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C
Martes 28 de julio: Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas afectando los tres oasis productivos. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 8°C
Miércoles 29 de julio: Mayormente nublado y frío con lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera. Máxima: 10°C | Mínima: 5°C
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.