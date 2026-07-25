Mendoza en toda su diversidad para turistas: gastronomía, vino, cultura y paisajes

Distintas provincias del país iniciaron sus vacaciones de invierno esta semana y, en este marco, Mendoza se posiciona como uno de los destinos elegidos . Sin embargo, la temporada comenzó con un temporal en Alta Montaña que afecta a los centros de esquí, lugares claves para atraer al turismo nacional.

No obstante, lo cierto es que Mendoza cuenta con gastronomía, paisajes y cultura que también mueven la aguja.

El comienzo de la temporada para los argentinos que visitan Mendoza está marcado por un fuerte temporal que genera dificultades en el desplazamiento , especialmente en el sur de la provincia y la cordillera. En Malargüe, las intensas nevadas complicaron la circulación y obligaron a extremar las precauciones, mientras que en Alta Montaña la acumulación de nieve también generó dificultades para el tránsito.

Mendoza cuenta con gastronomía, paisajes y cultura que también mueven la aguja.

Ahora bien, la provincia se viene preparando para recibir a turistas de todo el país y, en este marco, desde la Cámara Hotelera de Mendoza, su presidente Marcelo Rosental señaló que las expectativas continúan, aunque todavía no se traducen completamente en reservas. “Seguimos con mucha expectativa que aún no se convierten en reservas”, explicó a Sitio Andino.

“Sabemos que salió de vacaciones Buenos Aires y el clima con la nieve puede ser un gran factor, primero para los centros de nieve y en segunda instancia para Mendoza ciudad”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que muchas reservas se realizan a último momento, lo que dificulta proyectar con precisión el nivel de ocupación.

El Parque General San Martín, uno de los clásicos de la provincia. Foto: Yemel Fil

Desde el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), en tanto, señalaron que la provincia viene desarrollando una campaña de promoción turística que se extendió durante todo el Mundial 2026 y que tuvo como objetivo atraer visitantes durante el resto del invierno.

Las expectativas oficiales son buenas. Según indicaron a Sitio Andino desde el organismo, se espera una ocupación promedio del 65% durante todo el mes de julio, similar a la registrada en 2025, aunque con picos durante los fines de semana.

Más allá de la nieve, qué hacer en Mendoza

Mendoza ofrece actividades para quienes buscan otro tipo de experiencias. La Ciudad de Mendoza y sus alrededores cuentan con una agenda cultural y turística que puede recorrerse incluso si las condiciones climáticas dificultan el acceso a los centros de nieve.

Algunas de las alternativas son museos y espacios culturales, como el Museo Provincial de Bellas Artes de Mendoza – Casa Fader, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, la Enoteca, el Espacio Fotográfico Máximo Arias y el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza.

También forman parte de los recorridos clásicos las plazas Chile, Italia, España, San Martín e Independencia, además del Parque General San Martín y los distintos espacios verdes y miradores que permiten recorrer la ciudad y sus alrededores.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, la provincia cuenta con numerosas áreas naturales protegidas. Algunas son:

Parque Provincial Aconcagua: ubicado en el departamento de Las Heras, se encuentra a 180 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 75 kilómetros de Uspallata, sobre la Ruta Nacional 7.

ubicado en el departamento de Las Heras, se encuentra a 180 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 75 kilómetros de Uspallata, sobre la Ruta Nacional 7. Reserva Natural y Santuario de Fauna Divisadero Largo: permite combinar naturaleza, geología y paleontología. El lugar conserva formaciones geológicas de más de 200 millones de años, además de restos vinculados con antiguos asentamientos humanos y actividades mineras.

permite combinar naturaleza, geología y paleontología. El lugar conserva formaciones geológicas de más de 200 millones de años, además de restos vinculados con antiguos asentamientos humanos y actividades mineras. Reserva de Biósfera Ñacuñán: ubicada a 180 kilómetros al sureste de la Ciudad de Mendoza, en Santa Rosa. El área protege unas 12.600 hectáreas de bosque nativo de algarrobo dulce y forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de la UNESCO.

Mendoza espera a los turistas con una amplia oferta durante el invierno. Foto: Cristian Lozano

Gastronomía, vitivinicultura y aceite de oliva: otras experiencias para hacer en Mendoza

La gastronomía es otro de los atractivos de la provincia durante el invierno. En el marco de la propuesta Mendoza Oliva Bien, se busca poner en valor la producción de aceite de oliva virgen extra, un producto que cuenta con Identificación Geográfica y que forma parte de la identidad productiva mendocina.

En Maipú, distintas olivícolas ofrecen visitas para conocer el proceso de elaboración del aceite y realizar degustaciones. Algunas propuestas también incluyen almuerzos maridados con productos locales.

La oferta gastronómica se extiende a distintos restaurantes del Gran Mendoza. Entre las experiencias disponibles se encuentran Vico Resto, ubicado en la bodega Alandes; Flor del Desierto, en la Ciudad de Mendoza; Centauro, con una propuesta centrada en productos de los distintos oasis productivos; y Ceibo, especializado en preparaciones a las brasas y al disco de arado.

En todos los casos, se trata de propuestas que buscan combinar la gastronomía con productos locales y vinos mendocinos.

Las bodegas y los vinos son parte de la oferta turística provincial.

Las promociones de EMETUR para quienes visiten Mendoza

Como parte de las acciones de promoción turística, desde EMETUR señalaron que continúan vigentes distintas propuestas para quienes visiten la provincia durante el invierno.

Entre ellas se encuentra Manso Menú, que ofrece entrada, plato principal, postre y bebida por hasta $39.000. También está disponible Mansa Bodega, con una visita guiada y degustación por hasta $17.000.

En materia de alojamiento, Manso Alojamiento ofrece una noche para dos personas con desayuno por hasta $100.000, según las condiciones de la propuesta y los establecimientos adheridos.

Cuánto cuesta viajar a Mendoza con las promociones de Banco Nación

Otra de las alternativas para quienes estén planificando una escapada es consultar los paquetes turísticos ofrecidos a través de BNA Viajes.

Algunas opciones para temporada alta -alojamiento y pasajes- para una estadía de cuatro noches, un paquete en American Mendoza cuesta $860.308 por persona e incluye desayuno, con una ubicación en el centro de la Ciudad de Mendoza.

Entre las alternativas más económicas aparece Chill Inn, donde una estadía de cuatro noches para las mismas fechas -del 27 de julio al 3 de agosto- cuesta $529.812 por persona.

Según las opciones identificadas, el promedio de los paquetes promocionados por Banco Nación ronda los $600.000 por persona durante la temporada alta, aunque el valor final depende del alojamiento, las fechas y las condiciones de cada propuesta.

De esta manera, Mendoza busca sostener su atractivo invernal con una oferta que no depende exclusivamente a la nieve y Alta Montaña. La provincia combina propuestas culturales, naturaleza, aventura, gastronomía, vinos y turismo rural para quienes decidan visitarla durante las vacaciones de invierno.