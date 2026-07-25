25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Patrono Santiago

Santo Patrono Santiago: cronograma completo de misas, procesión y actividades para honrarlo en su día

Este 25 de julio, Mendoza celebra a su Santo Patrono con misas, la tradicional procesión por el centro de la Ciudad, espectáculos artísticos y un patio de comidas. Conocé el cronograma completo de las actividades.

La imagen del Patrono Santiago recorrerá las principales calles de Mendoza.

La imagen del Patrono Santiago recorrerá las principales calles de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

Este 25 de julio, la provincia de Mendoza conmemora el día de su Santo Patrono Santiago. Es una fecha en la que la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santiago "el Mayor", uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús. Se lo representa vestido de peregrino o como un soldado montado en un caballo blanco en actitud de lucha.

Santiago Apóstol es honrado por los mendocinos como protector ante los temblores.

  • 10 - Primera misa

  • 11:30 – Santa Misa: tras la celebración litúrgica, la imagen del Santo Patrono saldrá al exterior de la parroquia. Mendocinos y turistas podrán disfrutar de la actuación de la Banda de la Policía de Mendoza, Cabo 1° Gustavo Ramet, dirigida por el Oficial Principal Mauricio Salazar junto a 28 músicos. Además, participarán diferentes ballets y agrupaciones de danza de la Ciudad de Mendoza.

  • 15 – Procesión Central: recorrido por las calles del centro mendocino para pedir la bendición del Patrono, presidido por el arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo.

  • Al finalizar la procesión – Misa Principal: celebración litúrgica central en las puertas del templo, también a cargo del Arzobispo.

  • 19.30 – Cierre: ingreso definitivo de la imagen del Santo al templo y última misa de la jornada.

Con esta nutrida agenda de fe, cultura y compromiso social, Mendoza se dispone a renovar una de sus tradiciones más arraigadas, invitando a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones y a colaborar de manera activa con quienes más lo necesitan.

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