Un operativo de rescate en alta montaña reveló una historia de infidelidad que nadie esperaba

Las intensas nevadas que afectan a la Cordillera de los Andes obligaron a desplegar numerosos operativos para asistir a residentes y excursionistas en zonas de alta montaña. Mendoza también sintió el impacto con el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor . Sin embargo, un rescate realizado en Chile acaparó la atención internaciona l por una historia tan inesperada como polémica.

Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el 16 de julio fueron encontradas con vida en un refugio del Cajón del Maipo , tras permanecer varios días aisladas por la acumulación de nieve . Lo que en un principio parecía una emergencia de alta montaña terminó revelando un supuesto triángulo amoroso que generó una fuerte repercusión en el país trasandino.

La historia tuvo sus inicios el pasado 16 de julio , cuando las maestras jardineras Magdalena María Retamal Pelz (31) y Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) salieron juntas para bailar en la localidad de Peñalolén . Sin embargo, los planes cambiaron y terminaron dirigiéndose al sector cordillerano del Cajón del Maipo , donde se les sumó Manuel "Chino" Orellana .

A partir de ese momento, el trío fue reportado como desaparecido un día después, lo que derivó en pedidos de paradero por parte de sus familiares ante Carabineros.

Con el paso de los días, los investigadores encontraron el primer nexo que los relacionaba. Orellana tenía un hijo de 8 años que asistía al mismo jardín de infantes donde Retamal Pelz y Núñez Hermosilla trabajaban como docentes. En ese contexto, debido al extenso prontuario delictivo del hombre, la primera hipótesis apuntaba a un secuestro.

Así eran buscados por la Policia de Investigaciones (PDI) de Chile. Foto: Gentileza

El caso comenzaba a tomar forma, pero nada era seguro hasta encontrarlos con vida, sobre todo ante la preocupación de Génesis, esposa de Orellana, luego de registrarse una intensa nevada que afectó al sector cordillerano.

La preocupación llegó a su fin el pasado miércoles 22 de julio, cuando fueron hallados dentro de una casa refugio en el sector del Cajón del Maipo. Ante la imposibilidad de utilizar vehículos especializados por la gran cantidad de nieve acumulada, personal del GOPE de Carabineros debió asistirlos a bordo de un helicóptero. Los tres se encontraban en buen estado de salud.

La historia estaba lejos de llegar a su fin. Medios chilenos revelaron que, en realidad, todo se habría tratado de una cita romántica entre ellos, aunque habían planeado mantener el encuentro en secreto y nada mejor que dirigirse hacia la montaña sin tener en cuenta la alerta meteorológica. A ello se suma que la esposa de Orellana nunca supo que viajaría hacia esa zona, a bordo de un auto que lo había comprado de manera informal y en cuotas, pero no había realizado los últimos pagos.

Como todo indicaba que se trataba de un conflicto sentimental, más tarde se conoció un video en el que se mostraba el interior del refugio donde permanecían los rescatados. Allí, el desorden, los envases de cerveza y una botella de vino evidenciaban una pequeña fiesta, lo que reforzaba aún más la hipótesis de un caso de infidelidad.

Una multa millonaria y un rescate que vuelve a repetirse: qué sucedió después

Para el cierre del caso, ya marcado por el revuelo mediático, la prensa trasandina sumó más información al conocerse que Orellana cuenta con un extenso prontuario policial, con más de 20 causas penales acumuladas durante casi dos décadas. Entre los antecedentes más destacados figuran robos reiterados en un supermercado en 2009, tenencia de drogas, conducción en estado de ebriedad, violencia intrafamiliar y el ocultamiento de un teléfono celular dentro de una celda mientras cumplía una condena en una penitenciaría.

A su vez, y de manera aún más insólita, Orellana ya había protagonizado otro operativo de rescate en 2021 en el Cajón del Maipo, durante varios días y bajo condiciones similares, lo que obligó a activar nuevamente a los equipos de emergencia.

La nieve también hace estragos en el lado cordillerano de Mendoza. Foto: Archivo

En ese sentido, sus antecedentes reavivaron el debate en Chile sobre el cobro de operativos a excursionistas que incurran en conductas negligentes y reiteradas en alta montaña.

Lo cierto es que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, reveló que, tras el rescate de las tres personas, buscará sancionarlas, ya que ingresaron a la zona pese a la alerta meteorológica vigente. La suma de 100 millones de pesos chilenos sería el monto que deberían pagar en caso de que la medida sea aprobada.