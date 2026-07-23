23 de julio de 2026
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Donald Trump anunció nuevos aranceles que alcanzan a la Argentina

La medida del Gobierno de EEUU establece un nuevo esquema de aranceles. Los productos argentinos se verán alcanzados por el cambio, aunque podrían aplicarse excepciones.

Donald Trump anunció nuevos aranceles que alcanzan a la Argentina

Donald Trump anunció nuevos aranceles que alcanzan a la Argentina

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Economía

Estados Unidos pondrá en marcha este viernes un nuevo esquema de aranceles para las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, forma parte de una política comercial orientada a reforzar los controles sobre las cadenas de suministro y podría generar cambios para determinados sectores exportadores.

Así lo anunció la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Así lo anunció la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

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El Gobierno de Estados Unidos confirmó la entrada en vigor de un nuevo régimen arancelario que alcanzará a productos importados desde 60 países y bloques comerciales, entre ellos la Argentina y la Unión Europea.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de concluir una serie de investigaciones realizadas en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas desleales.

Según explicó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el objetivo de la medida es reforzar la política comercial del país frente a economías que, a criterio de la administración estadounidense, no implementaron controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca corregir prácticas que Estados Unidos considera una vulneración de los derechos humanos y una distorsión del comercio internacional.

El nuevo esquema comenzará a regir este viernes, una vez que venza el arancel temporal del 10 % que había sido fijado por un período de 150 días tras la anulación del anterior régimen de tarifas globales por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Cómo afectarán los nuevos aranceles a la Argentina

De acuerdo con la resolución, las exportaciones argentinas estarán sujetas a un arancel general del 10 %. No obstante, el texto también contempla la posibilidad de establecer excepciones para determinados productos o sectores, aunque por el momento las autoridades estadounidenses no precisaron cuáles serán los rubros alcanzados por esos beneficios.

Además de la Argentina, el arancel del 10 % también alcanzará a países como Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

En tanto, algunos productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza enfrentarán aranceles de entre el 10 % y el 12,5 %, mientras que el resto de los países incluidos en la resolución quedará sujeto a un gravamen general del 12,5 %.

La normativa también establece excepciones para determinadas materias primas e insumos considerados estratégicos para la economía estadounidense. Entre ellos figuran aquellos productos cuya aplicación de aranceles podría provocar problemas de abastecimiento interno, generar impactos significativos en la actividad económica o cuya producción no pueda realizarse en cantidades suficientes o a costos competitivos dentro de Estados Unidos.

Fuente: NA.

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