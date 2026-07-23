"Me encantaría": ¿Ulpiano Suarez eligió a su compañero de fórmula para 2027?

El jefe comunal capitalino se anota en la carrera por la sucesión de Cornejo.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , fue uno de los primeros en anotarse en la carrera para suceder a Alfredo Cornejo el año que viene. Si bien el oficialista Frente Cambia Mendoza todavía no confirma sus precandidatos para las PASO 2027, hoy parece improbable que el alcalde capitalino se baje de esa disputa .

Bajo esa lógica, Suarez viene recorriendo la provincia en clave de “pre campaña” , con reuniones junto a dirigentes, productores y vecinos. Esta semana fue el turno de General Alvear, donde compartió agenda con el intendente Alejandro Molero y dejó una foto que podría repetirse seguido el año siguiente .

Es que el jefe comunal capitalino no descartó a Molero como eventual compañero de fórmula , en caso de competir por la Gobernación. “Me encantaría, obviamente” , respondió cuando fue consultado por Noticiero Andino respecto a la cercanía entre ambos y la posibilidad de una dupla electoral.

Durante su visita al sur provincial, Suarez compartió con Molero actividades institucionales, encuentros con empresarios y recorridas por obras clave; y planteó paralelismos entre ambas administraciones. “Hoy tenemos la responsabilidad de gestionar municipios con problemáticas similares” , consideró el intendente capitalino. Remarcó la necesidad de no resentir los servicios, promover el desarrollo económico y generar empleo .

En ese sentido, destacó iniciativas comunes como los beneficios fiscales para atraer inversiones y el impulso a obras deportivas y educativas, las que consideró como “fundamentales para la vida en comunidad y la formación en valores”.

Ulpiano Suarez (derecha) y "Jany" Molero (izquierda) vienen mostrándose juntos en algunos eventos: ¿hay fórmula para 2027? Medios Andinos

Además, puso el foco en el contexto electoral que se aproxima. “Tenemos que trabajar para que el próximo gobierno de Mendoza garantice cuidar lo que hemos logrado”, advirtió. Y dejó un "palito", sin nombrarlo, para otro de los potenciales competidores por la candidatura dentro de CM: Luis Petri. “No puede caer en manos de improvisados o de quienes no tienen experiencia de gestión”, lanzó, en clara alusión al diputado nacional por La Libertad Avanza.

“No alcanza con escuchar, hay que tener propuestas”, disparó, en relación a los recorridos que también encabeza el exministro de Defensa por la provincia.

Suarez y Molero se mostraron juntos en Alvear

El intendente anfitrión valoró la visita de Suarez y la definió como parte de una agenda compartida entre municipios, con eje en la gestión y el desarrollo local.

“Venimos trabajando en conjunto, intercambiando ideas y herramientas que nos ayuden a mejorar la gestión”, explicó el alvearense, quien también destacó el contacto con empresarios y productores de la zona.

Durante la jornada, recorrieron obras recientemente inauguradas en el territorio, comola ruta Monte Comán-Las Catitas y el polo educativo superior UGACOOP, además de mantener encuentros con sectores productivos vinculados a la ganadería, la ciruela y la vitivinicultura.

Suarez, en tanto, remarcó la importancia de realizar ese tipo de inversiones con fondos provinciales, mostrando también un contraste con el modelo de administración libertario, reacio a apostar a la obra pública. “La infraestructura es clave para el desarrollo productivo y la conectividad del Sur”, sostuvo.

Ambos intendentes también coincidieron en el diagnóstico económico actual. “Estamos en un contexto difícil, con caída de ingresos por coparticipación y recaudación ”, señaló Suarez, quien remarcó que, pese a ello, los municipios deben seguir garantizando servicios esenciales “24/7”.

En paralelo, el capitalino dejó en claro su intención de ir por el sillón de San Martín en 2027. “Me estoy preparando para ese gran desafío”, afirmó. Y volvió a mostrarse a favor de que las candidaturas se definan vía PASO, en línea con lo anunciado por Cornejo días atrás.

El interés de Molero por la vicegobernación no es nuevo

La posibilidad de una fórmula entre ambos no surgió esta semana. En mayo pasado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Ganadería, Molero ya había dejado en claro su interés en integrar una dupla junto a Suarez o con otros dirigentes del radicalismo, como Natalio Mema o Tadeo García Zalazar.

Casualmente utilizó la misma frase que Suarez en Alvear. “Me encantaría”, había dicho entonces ante la consulta sobre una eventual candidatura a vicegobernador.

Sin embargo, otros nombres han sonado como posibles acompañantes de "Yayo" en una fórmula. Y no todos son radicales. Incluso se ha especulado —aunque con improbable concreción— que el dirigente capitalino se presente junto a su par maipucino, Matías Stevanato, peronista con el que mantiene un estrecho vínculo. Lo propio se ha dicho del macrista Esteban Allasino (Luján de Cuyo), quien este año se reincorporó a Cambia Mendoza. Todavía hay tiempo para definiciones. Por el momento, más especulaciones que realidad.