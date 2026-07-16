16 de julio de 2026
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Mendoza

El Gobierno y la Ciudad de Mendoza finalizarán una obra clave en La Favorita

El Gobierno provincial y la Ciudad de Mendoza completarán quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita. Cómo será el financiamiento.

El Gobierno y la Ciudad de Mendoza finalizarán una obra clave en La Favorita. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

El Gobierno y la Ciudad de Mendoza finalizarán una obra clave en La Favorita. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza oficializaron la firma del convenio para finalizar la quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita, que será financiada con el Fondo del Resarcimiento. El destino de los recursos será un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para mejorar la distribución del servicio en ese barrio.

A través del decreto 1279, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se ratificó el acuerdo en abril pasado entre la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el intendente capitalino Ulpiano Suarez. Según el dictamen técnico, la obra presenta un 87,96% de avance, por lo que el financiamiento será para avanzar en la puesta en funcionamiento la infraestructura construida.

El proyecto contempla la incorporación de un nuevo sistema de bombeo, la construcción de una conducción que conectará distintos puntos estratégicos y un nuevo espacio de almacenamiento de agua.

"Con un esfuerzo adicional, es posible transformar lo ya realizado en un sistema activo que brinde soluciones concretas a miles de personas. Completar este proyecto no solo implica terminar una obra, sino activar todo su potencial para mejorar la vida cotidiana de la comunidad", afirmó el Ejecutivo.

Financiamiento

La obra será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento por los Daños de la Promoción Industrial, al tratarse de un proyecto vinculado a la seguridad hídrica, considerada prioritaria dentro de las inversiones previstas por el Gobierno. El convenio establece que la Provincia asignará a la Municipalidad de la Ciudad hasta U$S 3 millones para la ejecución de la quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita.

Los fondos se otorgarán bajo la modalidad de financiamiento reembolsable. El municipio deberá devolver el 100% de la inversión, en un plazo de 10 años contados desde la emisión del acta de recepción provisoria de los trabajos. Como garantía, la comuna cedió los derechos sobre los recursos que percibe por el Régimen de Participación Municipal.

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