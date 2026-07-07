7 de julio de 2026
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Remodelación calle Hipólito Yrigoyen: se extiende el corte por un imprevisto y así quedan los desvíos

A una semana del comienzo de las tareas de remodelación en la Ciudad de Mendoza, se anunció un nuevo desvío de tránsito. Cuál es el motivo y cuánto durará.

La Municipalidad de Mendoza comenzó el lunes 29/06 la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen.

La Municipalidad de Mendoza comenzó el lunes 29/06 la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen.

Foto: Daniel Cano
 Por Celeste Funes

A una semana del inicio de las obras de remodelación de la calle Hipólito Yrigoyen, en la Ciudad de Mendoza, el cronograma de trabajos sufrió modificaciones debido a la aparición de inconvenientes no previstos durante las excavaciones. Como consecuencia, las autoridades confirmaron un nuevo corte total de tránsito.

Según se informó desde Aysam, al comenzar las tareas de excavación se detectaron interferencias subterráneas imprevistas, lo que obligó a reprogramar el plan de obra para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de infraestructura.

Obras en calle Yrigoyen: cambian el cronograma y anuncian un nuevo corte de tránsito

En ese marco, a partir del miércoles 8 de julio se implementará el corte total de la intersección de las calles Belgrano/San Juan y Brasil, una restricción que tendrá una duración estimada de 25 días.

Así queda el cronograma de cortes y desvíos por tareas de remodelación en calle Yrigoyen.

Así queda el cronograma de cortes y desvíos por tareas de remodelación en calle Yrigoyen.

En ese sector se llevarán adelante las siguientes intervenciones:

  • Construcción de dos nuevas Bocas de Registro (BR).
  • Reubicación de una red cloacal terciaria sobre calle Brasil.

Como parte de esta reprogramación, también se resolvió postergar el corte de calle San Martín, que originalmente estaba previsto para el lunes 6 de julio. Desde la organización de la obra indicaron que esa interrupción se realizará una vez que finalicen las tareas en la intersección de Belgrano/San Juan y Brasil, retomando luego el cronograma previsto inicialmente.

La remodelación de calle Hipólito Yrigoyen forma parte de un plan de renovación de la infraestructura vial y de los servicios subterráneos de la zona. Debido a la magnitud de la intervención que tendrá un plazo estimado de 18 meses, desde el comienzo de los trabajos se vienen implementando cortes parciales, desvíos y modificaciones en la circulación. Por ello, se recomienda a quienes transiten por el sector consultar los recorridos alternativos y prever demoras durante las próximas semanas.

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