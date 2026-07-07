Por qué el 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao , una fecha que reconoce el valor histórico, cultural, económico y nutricional de uno de los frutos más importantes del mundo. Desde las antiguas civilizaciones de América hasta la industria alimentaria moderna , el cacao dio origen a uno de los productos más populares del planeta: el chocolate .

Instaurada en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao junto con la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros , la efeméride tiene como objetivo destacar la relevancia del cacao y promover su producción sostenible, además del reconocimiento a las millones de personas que participan en su cadena productiva.

La elección del 7 de julio coincide con el período estival del hemisferio norte , una época de gran actividad para ferias, congresos y eventos gastronómicos vinculados al chocolate y al cacao, lo que favoreció su difusión a nivel internacional.

Los orígenes del cacao se remontan a la región amazónica , en la cuenca alta de los ríos Amazonas y Orinoco . Con el paso del tiempo, los pueblos mesoamericanos expandieron su cultivo y consumo por gran parte de América, donde adquirió un enorme valor social, económico y religioso .

Civilizaciones como los mayas y los aztecas consideraban al cacao un alimento sagrado, al punto de llamarlo el "alimento de los dioses". Sus semillas eran utilizadas como moneda de intercambio, en ceremonias religiosas y para elaborar bebidas reservadas a las élites y a los guerreros.

Tras la llegada de los europeos al continente americano, el cacao cruzó el océano y comenzó a difundirse por distintos países de Europa. Allí evolucionó hasta convertirse en la materia prima del chocolate, un producto que hoy forma parte de la gastronomía mundial y que da origen a una enorme variedad de preparaciones.

Además de su importancia cultural e histórica, numerosos estudios destacan los beneficios del consumo moderado de cacao. Su alto contenido de antioxidantes contribuye a proteger el organismo frente al estrés oxidativo, mientras que también se lo relaciona con mejoras en la salud cardiovascular, la reducción de los niveles de colesterol y presión arterial, así como con un mejor rendimiento cognitivo y un efecto positivo sobre el estado de ánimo.

La celebración del Día Mundial del Cacao también está estrechamente vinculada con el Día Mundial del Chocolate, que en numerosos países se conmemora el mismo 7 de julio.

Fuente: Infobae.