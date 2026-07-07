7 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Julio

Por qué el 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao

Este 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao. Conocé el origen de esta fecha y por qué se celebra en todo el mundo.

Por qué el 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao

Por qué el 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao

Foto: Web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, una fecha que reconoce el valor histórico, cultural, económico y nutricional de uno de los frutos más importantes del mundo. Desde las antiguas civilizaciones de América hasta la industria alimentaria moderna, el cacao dio origen a uno de los productos más populares del planeta: el chocolate.

Día Mundial del Cacao: la historia detrás del 7 de julio

Instaurada en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao junto con la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros, la efeméride tiene como objetivo destacar la relevancia del cacao y promover su producción sostenible, además del reconocimiento a las millones de personas que participan en su cadena productiva.

Ofrenda para los dioses y moneda de cambio: el cacao tiene un gran peso histórico.

Ofrenda para los dioses y moneda de cambio: el cacao tiene un gran peso histórico.

La elección del 7 de julio coincide con el período estival del hemisferio norte, una época de gran actividad para ferias, congresos y eventos gastronómicos vinculados al chocolate y al cacao, lo que favoreció su difusión a nivel internacional.

La importancia del cacao: historia, beneficios y su vínculo con el chocolate

Los orígenes del cacao se remontan a la región amazónica, en la cuenca alta de los ríos Amazonas y Orinoco. Con el paso del tiempo, los pueblos mesoamericanos expandieron su cultivo y consumo por gran parte de América, donde adquirió un enorme valor social, económico y religioso.

Civilizaciones como los mayas y los aztecas consideraban al cacao un alimento sagrado, al punto de llamarlo el "alimento de los dioses". Sus semillas eran utilizadas como moneda de intercambio, en ceremonias religiosas y para elaborar bebidas reservadas a las élites y a los guerreros.

Tras la llegada de los europeos al continente americano, el cacao cruzó el océano y comenzó a difundirse por distintos países de Europa. Allí evolucionó hasta convertirse en la materia prima del chocolate, un producto que hoy forma parte de la gastronomía mundial y que da origen a una enorme variedad de preparaciones.

Además de su importancia cultural e histórica, numerosos estudios destacan los beneficios del consumo moderado de cacao. Su alto contenido de antioxidantes contribuye a proteger el organismo frente al estrés oxidativo, mientras que también se lo relaciona con mejoras en la salud cardiovascular, la reducción de los niveles de colesterol y presión arterial, así como con un mejor rendimiento cognitivo y un efecto positivo sobre el estado de ánimo.

La celebración del Día Mundial del Cacao también está estrechamente vinculada con el Día Mundial del Chocolate, que en numerosos países se conmemora el mismo 7 de julio.

Fuente: Infobae.

Temas
Seguí leyendo

La casa de la pradera, Enola Holmes y más: las producciones que dominarán Netflix en julio

Pocos lo saben: el verdadero motivo por el que hoy se celebra el Día del Locutor en Argentina

¿Por qué el mundo celebra hoy el Día del OVNI? El hecho que marcó la historia

¿Cuándo cobrás en julio? ANSES publicó el calendario completo de pagos

¿Sabías por qué el Día del Arquitecto se celebra el 1 de julio? Esta es la historia

1 de julio: por qué se celebra el Día del Historiador en Argentina

Atención beneficiarios: qué ocurrirá con el pago de julio de las Becas Progresar

Qué hacer en Mendoza durante las vacaciones de invierno: la agenda cultural, fecha por fecha

Lee además
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en julio 2026

¿Cobrás la Tarjeta Alimentar? Esto es lo que recibís en julio de 2026
Día Nacional del Médico Rural: por qué se celebra hoy, 4 de julio

¿Por qué hoy es el Día del Médico Rural? La historia del 4 de julio
LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Las Más Leídas

Federico Pertusati volvió a analizar el panorama astrológico de la Selección argentina y aseguró que el equipo sufrirá nuevamente ante Egipto por el Mundial 2026.

Mundial 2026: el astrólogo que acertó el triunfo ante Cabo Verde hizo una fuerte predicción sobre Argentina y Egipto

Hasta el momento se concretaron 12 demoliciones y siete intervenciones administrativas.

Colchones, ropa y drogas: así era el aguantadero que demolieron en Maipú

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. video

Video: el testimonio que conmueve tras el femicidio de Paula Espinoza en Las Heras

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Los precios de las cabañas para viajar este invierno en Mendoza