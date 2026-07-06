Julio llegó con descuentos: cuáles son las promos de Banco Nación en súper y combustible en Mendoza

Con el objetivo de aliviar parte de los gastos cotidianos, Banco Nación mantiene durante julio una serie de promociones en supermercados y estaciones de servicio. Los beneficios, que se aplican pagando con tarjetas Visa a través de BNA+ MODO, incluyen descuentos y reintegros.

A continuación, hacemos un repaso de las principales promos en alimentos y combustible para aprovechar en Mendoza .

Entre las cadenas adheridas figura Vea, que ofrece un 20% de descuento los viernes y sábados , con una compra mínima de $100.000 y un reintegro de hasta $25.000. En tanto, Makro aplica el mismo porcentaje los jueves , con un tope de devolución de $20.000.

Por su parte, Changomás brinda un 20% de descuento los lunes para compras desde $75.000 , con un reintegro máximo de $25.000. En Jumbo, el beneficio también es del 20% y está disponible los martes y jueves , con una compra mínima de $100.000 y un tope de devolución de $25.000.

En todos los casos, las promociones están vigentes hasta el 31 de julio y los clientes jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.

Descuento en combustibles todos los viernes

Además, Banco Nación sostiene beneficios para quienes cargan combustible en YPF, Axion y Shell. La promoción consiste en un 20% de descuento todos los viernes, con un reintegro de hasta $10.000 por cliente.

Para acceder al beneficio es necesario pagar con tarjeta Visa crédito a través de BNA+ MODO. En este caso, la promoción se encuentra vigente hasta el 31 de agosto.

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