El consumo dio una señal de alivio en junio, pero hay un dato que preocupa a las pymes

Las ventas minoristas de las pymes mostraron una leve recuperación del consumo durante junio , impulsadas por factores estacionales como el aguinaldo y el Mundial 2026 . Sin embargo, el alivio no alcanzó para revertir la tendencia negativa que arrastra el sector, que pese a un 0,9% interanual a precios constantes, registró una caída del 1,3% respecto de mayo .

Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el primer semestre cerró con una retracción del 2,5% mientras que el consumo continúa siendo selectivo , con compradores que priorizan promociones, cuotas, descuentos bancarios y billeteras virtuales para concretar sus compras.

El relevamiento también mostró una moderada mejora en la percepción de los comerciantes. El 50,1% aseguró que su situación económica se mantuvo estable respecto del año pasado, mientras que las evaluaciones negativas descendieron del 45,1% al 43,1% en el último mes. Aun así, el clima de negocios sigue siendo prudente: el 59,3% considera que el contexto aún no es favorable para realizar inversiones o ampliar capital.

Entre las actividades con desempeño positivo, Perfumería encabezó el crecimiento con una suba interanual del 9,5% , favorecida en parte por una baja base de comparación. No obstante, el sector manifestó preocupación por el avance de las compras en plataformas internacionales y el impacto de la presión tributaria sobre la rentabilidad.

Le siguió Farmacia, con un incremento del 5,4%, impulsado por la mayor demanda de medicamentos durante la temporada de enfermedades respiratorias y las campañas preventivas. Sin embargo, las farmacias señalaron que los consumidores priorizaron medicamentos esenciales y genéricos, mientras que las demoras en los pagos de las obras sociales complicaron la reposición de stock.

También crecieron Alimentos y bebidas, con un 2,9%, gracias al efecto combinado del aguinaldo y el consumo asociado al Mundial 2026, especialmente en bebidas, snacks y panificados. Por su parte, Textil e indumentaria avanzó un 1,9%, favorecido por las bajas temperaturas y la venta de prendas de abrigo, además del impulso generado por la demanda de camisetas y artículos deportivos vinculados con la Selección Argentina.

Fuente: CAME.

Los sectores que continuaron en baja

El informe de CAME indicó que los bienes durables siguieron mostrando debilidad. El rubro Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró la mayor caída, con un retroceso del 3,1%, ya que el aguinaldo no logró incentivar este tipo de compras y muchos comercios debieron sostener promociones para concretar ventas.

También retrocedieron Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una baja del 2%, afectada por la escasa actividad en nuevas obras, y Calzado y marroquinería, que cayó 1% debido a la competencia de productos importados, el comercio informal y la decisión de muchos consumidores de reparar artículos usados antes que adquirir nuevos.

Las expectativas de los comerciantes para los próximos meses

De cara al próximo año, el 52,3% de los comerciantes espera que la actividad permanezca sin grandes cambios, mientras que el 37,7% confía en una mejora y apenas el 10% anticipa un escenario más desfavorable.

El informe concluye que el leve crecimiento de junio estuvo sostenido por factores puntuales y no refleja una recuperación generalizada del consumo. Además, remarca que la concreción de muchas ventas continúa dependiendo de los planes de financiación, mientras los comercios enfrentan mayores costos, márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados y una marcada cautela a la hora de invertir.