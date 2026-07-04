Piden imputar a Mireya Salas en la causa por las presuntas estafas de Iván Yoma en Mendoza

Solicitan que la mujer sea imputada por la Justicia antes de que el delito prescriba

La causa que investiga las presuntas estafas atribuidas a Iván Yoma sumó un nuevo capítulo . Uno de los abogados que representa a un grupo de damnificados solicitó formalmente que Mireya de los Ángeles Salas Sotomayor , señalada como expareja de Yoma y presunta integrante del esquema investigado, sea imputada por la Justicia antes de que el delito prescriba.

Según explicó el letrado, existen pruebas documentales y testimoniales que la vincularían directamente con las maniobras denunciadas y advirtió que el tiempo para avanzar con una eventual imputación es limitado. "Si la estafa fue en 2021, queda un año para que la Fiscalía la impute antes de que el delito prescriba", sostuvo el abogado en diálogo con Sitio Andino.

La presentación judicial fue realizada a partir del relato de un damnificado que denunció haber sido víctima de una presunta maniobra de estafa relacionada con inversiones en dólares, la cual (según afirmó) habría sido ejecutada mediante un entramado de personas y sociedades comerciales.

De acuerdo con la denuncia, en 2021 fue contactado por una persona a la que conocía desde hacía varios años y que se dedicaba a la compraventa de divisas. El hombre le habría ofrecido invertir sus ahorros en una financiera que operaba en el centro mendocino y que prometía una renta fija en dólares , con la posibilidad de retirar ganancias de forma semanal o mensual.

La oficina ubicada en calle Mitre al 870 de Ciudad, donde el damnificado firmó un contrato de mutuo.

Convencido por esas condiciones, el 9 de septiembre de 2021 el denunciante concurrió a una oficina ubicada en calle Mitre al 870 de Ciudad, donde firmó un contrato de mutuo con la empresa Fácil Gestiono SRL, sociedad que Mireya Salas era socia-gerente, según los edictos del Boletín Oficial de Argentina y el contrato mutuo del mismo.

Los contratos firmados y el rol que le atribuyen a Mireya Salas

Según la presentación, en esa oportunidad el inversor entregó 10.000 dólares en efectivo a Mireya de los Ángeles Salas Sotomayor, a quien identificó como socia gerente de la firma, tal como está asentado en un contrato de mutuo certificado notarialmente.

Al advertir un aparente normal funcionamiento de la inversión durante los primeros meses, el denunciante decidió realizar un segundo aporte. El 16 de agosto de 2023 entregó otros 10.000 dólares en una oficina ubicada sobre calle 9 de Julio, donde recibió un comprobante emitido por Gestión Express SRL.

El damnificado sostuvo que el cambio de empresa y de domicilio comercial despertó sus sospechas y que posteriormente concluyó que ambas sociedades integraban un mismo grupo económico. Además, aseguró que en conversaciones de WhatsApp un hombre empleado de la financiera, hacía referencia a Mireya Salas como su "jefa" y justificaba la existencia de distintas oficinas por razones de "seguridad".

Es que Salas, tenía un puesto jerárquico y, sin embargo, no ha sido imputada

Los pagos parciales y el reclamo por el dinero invertido

El denunciante indicó que durante un tiempo recibió pagos parciales en concepto de rendimientos de la inversión por un monto inferior a 3.000 dólares, aunque aseguró que nunca recuperó el capital invertido. Es decir, los 17 mil dólares restantes que dio en efectivo a la financiera de Salas.

Iván Yoma, uno de los imputados más complicado en la causa.

También afirmó que otro hombre reconoció la existencia de su inversión en un audio de WhatsApp, donde le consultó cuánto dinero tenía colocado en Fácil Gestiono SRL y le manifestó que hablaría con "Mire", expresión que, según el denunciante, hacía referencia a Mireya Salas.

Además, según declaraciones que constan en el expediente, Iván Yoma tenía la empresa Asesoría Legal, que se dividía en un estudio jurídico y en una financiera. En dichas declaraciones, se manifiestó que Yoma desarrollaba otras actividades, tales como compra venta de vehículos de lujo, casas de cambio en edificio ZOD en la calle Mitre, Galería Piazza, Calle 9 de Julio llegando a calle Espejo.

También contaba con oficinas en Puerto Amarra en Santa Fe, y en Puerto Madero. Esas casas de cambio las tenía con Mireya Salas, quien era su exmujer. En dicha declaración testimonial, consta que luego Yoma se separa Salas y según los dichos de el abogado mendocina, ella se quedó con dinero y con los negocios. En este sentido, tal como consta en los dichos de la declaración testimonial, la empresa Constructec SRL construyó una casa en el barrio Lomas de Russel y presuntamente esa casa quedó en manos de Salas.

El representante legal indicó que Mireya Salas registra otras denuncias vinculadas a hechos similares y sostuvo que, durante allanamientos realizados en su domicilio, la Justicia secuestró dinero en efectivo, documentación y vehículos. Según explicó, al no haber sido formalmente imputada, actualmente busca recuperar esos bienes.

La acusación de una maniobra planificada

En la denuncia se sostiene que, cuando comenzó a reclamar la devolución de su dinero, el inversor recibió únicamente respuestas evasivas o directamente dejó de obtener contestación.

La fachada de las oficinas donde operaba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios. Foto: Google

Por ese motivo, considera que el denunciante fue presuntamente víctima de una maniobra planificada para captar inversores, utilizando oficinas comerciales, contratos certificados por escribano y sociedades que brindaban una apariencia de legalidad con el objetivo de obtener el dinero de los clientes sin devolver posteriormente el capital.

La presentación judicial estima que la pérdida efectiva asciende a 17.000 dólares, una vez descontados los intereses percibidos. No obstante, al incorporar intereses compensatorios y moratorios, el reclamo económico total ronda los 167.000 dólares.

Para el abogado del denunciante, la situación procesal de Mireya Salas puede ser delicada, atento a que existen pruebas contundentes a causa de que Salas firmó directamente contratos de mutuo con algunos damnificados.