El titánico operativo para ganarle a la nieve y despejar las rutas de Mendoza.

Con las primeras nevadas intensas, los caminos que conectan villas turísticas, parajes productivos y el corredor internacional hacia Chile se vuelven intransitables. En ese momento se activa el " Operativo Nieve " , coordinado entre la Dirección Provincial de Vialidad y el 4° Distrito Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad cuyo único objetivo es devolverle la transitabilidad a la provincia de Mendoza.

La batalla contra el clima combina tecnología predictiva y un fuerte despliegue territorial. Vialidad Nacional monitorea meteogramas con hasta siete días de antelación para anticipar la magnitud del temporal según la altura sobre el nivel del mar. Esto permite organizar la logística antes del primer copo.

De acuerdo con la información proporcionada a Sitio Andino , "para Vialidad Nacional, la prioridad absoluta está en el corredor internacional de la Ruta Nacional 7 y las trazas colindantes como la Ruta Nacional 40".

Nieve en las rutas: Vialidad Nacional monitorea los caminos con hasta 7 días de antelación al temporal. (Foto gentileza VN).

La operatoria de mantenimiento técnico es milimétrica: " antes de que comience a nevar, los equipos distribuyen una solución salina (salmuera) sobre el asfalto . Esta acción clave evita que las primeras precipitaciones se congelen y se adhieran a la calzada", explicaron los especialistas.

Una vez que las máquinas barren la nieve acumulada, se esparce sal a granel para fundir el hielo remanente y garantizar la adherencia de los neumáticos.

Sin embargo, el asfalto limpio no siempre es sinónimo de ruta abierta. "En las zonas más altas del Paso Internacional Cristo Redentor, cerca de Las Cuevas, el enemigo principal no es la precipitación, sino el viento", agregaron.

Vialidad Nacional, entre la estrategia química y el peligro del viento blanco.

En días soleados y con cielos despejados, ráfagas intensas levantan la nieve del suelo provocando el temido "viento blanco". Este fenómeno reduce la visibilidad a cero. En estas condiciones extremas, los maquinistas trabajan con un altísimo riesgo para sus propias vidas con el fin de asistir a los vehículos varados.

Cabe destacar que, si bien Vialidad limpia la calzada de forma rutinaria para asistir a pobladores y prestadores turísticos locales, la habilitación final para el tránsito interno o internacional es dictaminada exclusivamente por el Coordinador General del Sistema Cristo Redentor y Pehuenche, priorizando siempre la seguridad vial.

El despliegue provincial: refugios, guardias y caminos de ripio

Donde terminan las rutas nacionales, comienza el desafío de la Dirección Provincial de Vialidad, encargada de asegurar los accesos a los centros de esquí, circuitos turísticos y villas de montaña.

"El trabajo de la DPV es artesanal: los maquinistas se instalan por turnos en refugios viales de alta montaña, donde comen y duermen para estar en la línea de largada apenas comienza la tormenta", explicaron a este medio desde Vialidad Provincial.

En Malargüe, el epicentro del operativo está en la Ruta Provincial 222, el cordón umbilical que une la RN 40 con el centro de esquí Las Leñas.

En el refugio de Los Molles, la DPV tiene apostada una máquina barrenieve que se apoya con palas cargadoras. "Cuando hay temporal, las máquinas arrancan a las 5 y extienden sus tareas hasta las 18. El despeje se realiza sobre el asfalto hasta Las Leñas; de allí en adelante, hacia Valle Hermoso, el camino es de suelo natural y ripio, por lo que se cierra permanentemente en invierno y no se toca hasta el verano", indicaron.

En Los Molles, cuando hay temporal, las máquinas arrancan a las 5 y extienden sus tareas hasta las 18. Foto: Gentileza Dirección Provincial de Vialidad

Desde Malargüe también se acondicionan los accesos a la Laguna de la Niña Encantada, Castillos de Pincheira y el Parque de Huellas de Dinosaurios.

Más al norte, en la Ruta Provincial 226 que va hacia El Azufre, los operarios se resguardan en el refugio de Valle Noble. Mantener el camino transitable hasta allí es una odisea; más arriba de Valle Noble, la geografía de riscos profundos y las descomunales acumulaciones de nieve vuelven imposible e insegura cualquier intervención.

De norte a sur: la realidad de los oasis mendocinos

Cada región de Mendoza exige una respuesta distinta según su geografía. En el Valle de Uco, las nevadas en la Ruta Provincial 94 (Manzano Histórico) y la RP 89 (La Carrera) no suelen ser tan severas, por lo que los equipos de la Zona Centro suelen despejar los caminos pavimentados en el mismo día o al día siguiente.

No obstante, el tramo de la 94 que asciende pasando el Cristo ya es de montaña y enripiado, elevando la dificultad. En Tupungato, la DPV ejecutó en los últimos años importantes obras aluvionales y de elevación de calzada en 10 kilómetros de suelo natural en La Carrera, aplicando una imprimación asfáltica para estabilizar la traza enripiada y evitar inundaciones.

Foto: Vialidad Provincial

Hacia el noroeste, "en el perilago del Dique Potrerillos y las codiciadas villas de Las Vegas, Piedras Blancas, Valle del Sol, Vallecitos y El Salto, la encargada de actuar es la seccional de Potrerillos apostada en Las Vegas, perteneciente a la Zona Norte de la DPV", explicaron.

En la zona de Uspallata, la DPV mantiene el circuito al monumento del Cristo Redentor solo en verano. Con las primeras nevadas el camino se clausura, y los esfuerzos se mudan a las rutas provinciales 13 (hacia el Cerro 7 Colores) y 52 (que une Uspallata con Villavicencio). Esta última es especialmente compleja: posee asfalto prioritario desde Las Heras hasta el Hotel Villavicencio, pero el tramo de ripio hacia Uspallata sufre constantes desprendimientos, deslaves y aludes, quedando supeditado a la gravedad del temporal.

Finalmente, en San Rafael, la Zona Sur de la provincia interviene en el circuito de Los Reyunos (asfaltado hasta el paredón) y en el Cañón del Atuel (RP 173).

Las autoridades de Vialidad Provincial recuerdan una regla de oro de la ingeniería vial de montaña: "en las rutas enripiadas o de suelo natural, las tareas de despeje son siempre mucho más lentas y dificultosas que en las rutas pavimentadas". Por este motivo, rutas emblemáticas como la RP 220 en El Sosneado (camino al hotel abandonado) o la RP 98 a la Laguna del Diamante se cierran por completo al inicio de la temporada invernal.

Mientras dure el invierno, cientos de viales mendocinos continuarán rompiendo el aislamiento de la montaña, desafiando temperaturas bajo cero para que el tránsito y el turismo no se detengan.