Valle de Uco: trabajadores rurales fueron filmados trabajando bajo la nieve

En las últimas horas comenzaron a circular diferentes videos registrados en el Valle de Uco , donde se observa a trabajadores rurales desempeñando sus tareas habituales en medio de la nieve y las bajas temperaturas .

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales y, además de reflejar una realidad que se repite durante la ola polar, abrieron un intenso debate entre los usuarios.

Los videos muestran a personas vinculadas a la actividad rural realizando sus labores en plena nevada, una postal que impactó por las condiciones climáticas extremas que atraviesa la región.

Durante los últimos días, el frío intenso , la presencia de nieve y las temperaturas bajo cero marcaron la rutina de distintos sectores productivos de Mendoza, especialmente en zonas rurales y de montaña.

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Debate en redes por las condiciones laborales

A partir de la difusión de las imágenes, muchos usuarios destacaron el esfuerzo de los trabajadores rurales, mientras que otros pusieron el foco en las condiciones laborales y en la necesidad de extremar los cuidados durante jornadas con temperaturas extremas.

La situación volvió a poner en discusión la realidad de quienes sostienen tareas esenciales en el campo, incluso en medio de fenómenos climáticos adversos como los registrados durante la actual ola polar.

Por el momento, los videos continúan circulando en redes y generando repercusión entre vecinos del Valle de Uco y usuarios de distintos puntos de la provincia.