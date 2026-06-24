Tunuyán capacita a vecinos en los oficios más requeridos por las empresas

El Municipio de Tunuyán puso en marcha una nueva etapa de la Escuela de Oficios 2026 , una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas de capacitación y ampliar las posibilidades de inserción laboral de los vecinos.

La jornada inaugural se desarrolló en la Escuela Jean Piaget, donde los aspirantes participaron de su primer día de clases. En esta nueva cohorte, 70 alumnos comenzaron a formarse en oficios vinculados con las necesidades del sector productivo local .

Las clases se dictan los lunes y viernes, de 19.30 a 21.30 horas , y buscan acompañar tanto a quienes pretenden incorporarse al mercado laboral como a quienes desean impulsar proyectos propios.

En esta edición se conformaron dos comisiones del curso de Operador de Autoelevadores y una comisión de Cuidador Infantil . Las propuestas fueron seleccionadas a partir de un relevamiento sobre los perfiles laborales más requeridos por las empresas de la región, con el objetivo de responder a la demanda de mano de obra calificada .

La Escuela de Oficios cuenta con el acompañamiento del Instituto de Educación Superior 9-015 Valle de Uco, la Fundación The Vines, Bodega Piedra Negra y La Morada Life.

El trabajo articulado entre el Municipio, el sector educativo y las empresas busca generar oportunidades concretas para los vecinos que necesitan empleo y para las compañías que requieren personal capacitado.

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Emir Andraos destacó el crecimiento del programa

Durante la bienvenida, el intendente Emir Andraos agradeció a los participantes por confiar en la iniciativa y resaltó el crecimiento sostenido que tuvo la Escuela de Oficios.

“Agradecerles que confíen en esta propuesta. Algo que arrancó chiquito y fue creciendo gracias al aporte y compromiso de todos”, expresó. El jefe comunal explicó que las capacitaciones se definen en función de las demandas existentes en la región.

“Hemos realizado un sondeo para conocer cuáles son los oficios más requeridos en la zona y trabajamos para articular con el sector privado, de manera que este programa sea sustentable y que los estudiantes puedan contar luego con una salida laboral”, agregó Andraos.

Herramientas para conseguir empleo o emprender

La directora de Educación, Andrea Rodríguez, destacó el impacto de la propuesta en las posibilidades laborales de los participantes. “Representa una gran posibilidad de trabajo y de mejora en las condiciones laborales de muchas personas”, señaló.

Asimismo, explicó que el programa busca proporcionar conocimientos que permitan a los alumnos desempeñarse en empresas o generar sus propias fuentes de trabajo. “Este nuevo desafío busca brindar herramientas que permitan desempeñarse en empresas o incluso autogestionar sus propios espacios de trabajo”, indicó Rodríguez.

Las nuevas capacitaciones que comenzarán en agosto

Durante 2024 se formaron 38 personas mediante la Escuela de Oficios, mientras que en 2025 egresaron otros 47 vecinos.

La propuesta continuará ampliándose durante agosto, cuando se abrirán tres nuevas capacitaciones:

Conductor Profesional de Transporte de Pasajeros y Carga Pesada .

Instalador y Reparador de Equipos Solares .

Operador de Mantenimiento de Parques y Jardines.

De esta manera, Tunuyán busca fortalecer su oferta educativa y generar nuevas oportunidades de formación, empleo y desarrollo personal para la comunidad.