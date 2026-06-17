Artistas de Tunuyán participaron del certamen "Otoño que Inspira Arte 2026"

La Casa de la Cultura de Tunuyán fue escenario de una nueva edición del certamen “Otoño que Inspira Arte 2026” , una propuesta que reunió a artistas locales y a sus familias en una jornada dedicada a la expresión cultural.

El encuentro convocó a participantes de distintas edades, quienes compartieron sus obras y presentaciones en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y reconocimiento mutuo.

Durante la apertura, se destacó la importancia de generar espacios que promuevan el desarrollo artístico y fortalezcan el vínculo entre la comunidad y la cultura .

La iniciativa permitió que vecinos de todo el departamento mostraran su creatividad a través de diferentes disciplinas , reflejando en cada trabajo una mirada personal sobre el otoño, una de las estaciones más características del año.

En esta edición, el certamen incluyó las categorías de Poesía y narración, Fotografía, Dibujo, Pintura, Escultura y Canto. Cada una contó con una destacada participación, evidenciando el compromiso, la dedicación y la pasión que los artistas ponen en sus producciones.

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Un espacio para compartir, aprender y descubrir talentos

Además de la instancia competitiva, la propuesta se consolidó como un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de experiencias entre artistas, familias y vecinos. La actividad contó con el acompañamiento del intendente Emir Andraos, quien impulsa acciones orientadas al fortalecimiento de la vida cultural del departamento.

También se reconoció el trabajo del director de Cultura, Sebastián Garay, y de todo su equipo, responsables de llevar adelante una jornada destinada a promover la participación y el descubrimiento de nuevos talentos.

Con una gran convocatoria y el cálido acompañamiento del público, el certamen “Otoño que Inspira Arte 2026” volvió a poner en valor el arte local.

Desde la organización felicitaron a cada participante por sumarse a esta experiencia y destacaron que el principal objetivo de la propuesta es compartir, aprender y celebrar la cultura como herramienta de encuentro y crecimiento comunitario.

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Ganadores del certamen “Otoño que Inspira Arte 2026”

Poesía y narración

Primer puesto: “El otoño se siente en Tunuyán”, de Josefina Alejandra Lell .

“El otoño se siente en Tunuyán”, de . Segundo puesto: “Melancolía dorada en Tunuyán”, de Rodrigo Gastón Ureta .

“Melancolía dorada en Tunuyán”, de . Tercer puesto: “Nuestro otoño”, de Ana Julia Darder Llul.

Escultura

Primer puesto: “Otoño en mis manos”, de Sonia Pacheco .

“Otoño en mis manos”, de . Segundo puesto: “Nostalgia de otoño”, de David Alonso .

“Nostalgia de otoño”, de . Tercer puesto: “Los rostros de otoño”, de Florencia López.

Fotografía

Primer puesto: “Antes que caiga la noche”, de Ana Clavero .

“Antes que caiga la noche”, de . Segundo puesto: “Hora dorada”, de Gonzalo Luis Bastias.

Dibujo y pintura

Primer puesto: “Otoño en Tunuyán”, de Alfredo Amante .

“Otoño en Tunuyán”, de . Segundo puesto: “Otoño en la quebrada”, de Roberto Ángel Gómez .

“Otoño en la quebrada”, de . Tercer puesto: “Alma de álamo”, de Ruth Reynoso.

Canto