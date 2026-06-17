17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Artistas de Tunuyán participaron del certamen "Otoño que Inspira Arte 2026"

La actividad contó con el acompañamiento del intendente de Tunuyán Emir Andraos y del equipo de la Dirección de Cultura.

Otoño que inspira Arte 2026 en Tunuyán.

"Otoño que inspira Arte 2026" en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

La Casa de la Cultura de Tunuyán fue escenario de una nueva edición del certamen “Otoño que Inspira Arte 2026”, una propuesta que reunió a artistas locales y a sus familias en una jornada dedicada a la expresión cultural.

El encuentro convocó a participantes de distintas edades, quienes compartieron sus obras y presentaciones en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y reconocimiento mutuo.

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Tunuyán celebró una nueva edición de “Otoño que Inspira Arte”

Durante la apertura, se destacó la importancia de generar espacios que promuevan el desarrollo artístico y fortalezcan el vínculo entre la comunidad y la cultura.

La iniciativa permitió que vecinos de todo el departamento mostraran su creatividad a través de diferentes disciplinas, reflejando en cada trabajo una mirada personal sobre el otoño, una de las estaciones más características del año.

En esta edición, el certamen incluyó las categorías de Poesía y narración, Fotografía, Dibujo, Pintura, Escultura y Canto. Cada una contó con una destacada participación, evidenciando el compromiso, la dedicación y la pasión que los artistas ponen en sus producciones.

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Un espacio para compartir, aprender y descubrir talentos

Además de la instancia competitiva, la propuesta se consolidó como un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de experiencias entre artistas, familias y vecinos. La actividad contó con el acompañamiento del intendente Emir Andraos, quien impulsa acciones orientadas al fortalecimiento de la vida cultural del departamento.

También se reconoció el trabajo del director de Cultura, Sebastián Garay, y de todo su equipo, responsables de llevar adelante una jornada destinada a promover la participación y el descubrimiento de nuevos talentos.

Con una gran convocatoria y el cálido acompañamiento del público, el certamen “Otoño que Inspira Arte 2026” volvió a poner en valor el arte local.

Desde la organización felicitaron a cada participante por sumarse a esta experiencia y destacaron que el principal objetivo de la propuesta es compartir, aprender y celebrar la cultura como herramienta de encuentro y crecimiento comunitario.

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Ganadores del certamen “Otoño que Inspira Arte 2026”

Poesía y narración

  • Primer puesto: “El otoño se siente en Tunuyán”, de Josefina Alejandra Lell.
  • Segundo puesto: “Melancolía dorada en Tunuyán”, de Rodrigo Gastón Ureta.
  • Tercer puesto: “Nuestro otoño”, de Ana Julia Darder Llul.

Escultura

  • Primer puesto: “Otoño en mis manos”, de Sonia Pacheco.
  • Segundo puesto: “Nostalgia de otoño”, de David Alonso.
  • Tercer puesto: “Los rostros de otoño”, de Florencia López.

Fotografía

  • Primer puesto: “Antes que caiga la noche”, de Ana Clavero.
  • Segundo puesto: “Hora dorada”, de Gonzalo Luis Bastias.

Dibujo y pintura

  • Primer puesto: “Otoño en Tunuyán”, de Alfredo Amante.
  • Segundo puesto: “Otoño en la quebrada”, de Roberto Ángel Gómez.
  • Tercer puesto: “Alma de álamo”, de Ruth Reynoso.

Canto

  • Primer puesto: Darío Rodríguez.
  • Segundo puesto: Alejo Viar.
  • Tercer puesto: Emanuel Coria.

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