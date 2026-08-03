Banco Macro suma un nuevo cajero automático en Tunuyán

Banco Macro inauguró un flamante ATM que está ubicado en la Estación de Servicio YPF ubicada en Ruta 40 y Argentina en el departamento de Tunuyán. Este cajero automático está disponible las 24 horas , sumándose a los 48 equipos existentes en la provincia.

Además la entidad cuenta con más de 11 puntos de atención en Mendoza, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios bancarios y brindar mayor comodidad a los clientes y al público en general.

La localidad de Tunuyán está emplazada a 874 metros sobre el nivel del mar y a 82 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. La misma se encuentra en el departamento que lleva su nombre y tiene más de 60.000 habitantes.

Extracciones de dinero en efectivo.

Consulta de saldos y últimos movimientos.

Constancia de CBU.

Transferencias vía CBU.

Recargas de celular.

Pago de servicios.

Pago de Tarjetas de Crédito y préstamos.

Retirar dinero sin tarjeta de débito.

Obtener comprobante de pago previsional.

Gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro



En Banco Macro se trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo se lleva adelante en forma responsable el plan de acción apalancado en nuevas tecnologías y herramientas que vuelven más eficiente y segura la atención hacia nuestros clientes.

Con este flamante cajero automático, Banco Macro no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando sus equipos a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país. En la actualidad hay 143 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye la única presencia bancaria . Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.