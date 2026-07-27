Cómo se relacionan los jóvenes con el dinero y qué lugar ocupan las billeteras virtuales

Cómo se relacionan los jóvenes con el dinero y el lugar que ocupan las billeteras virtuales

Los jóvenes tienen una relación diferente con el dinero y con las entidades financieras respecto de la que, quizás, tuvieron sus padres o generaciones anteriores. Hoy, una aplicación puede ocupar un lugar central en la administración de las finanzas personales y, en ese escenario, las billeteras virtuales ganaron protagonismo entre los más jóvenes.

Un informe de Stefanini Group indica que el 31% de la generación Z , integrada por personas de entre 18 y 28 años, considera a una billetera virtual como su principal entidad financiera.

El dato muestra una transformación que va más allá de la forma de pagar. También refleja cómo cambió la relación de los jóvenes con el sistema financiero y qué lugar ocupan las herramientas digitales en la vida cotidiana.

31% de la generación Z considera a una billetera virtual como su principal entidad financiera.

El dinero no escapa a la lógica de una era marcada por la inmediatez.

Las billeteras virtuales permiten pagar servicios, transferir dinero, recibir fondos, consultar saldos y acceder a promociones y descuentos desde una misma aplicación. Esa combinación de funciones, sumada a la creciente digitalización de distintos aspectos de la vida cotidiana, explica parte del lugar que ganaron entre los jóvenes.

Ahora bien, esto no significa necesariamente que las billeteras virtuales hayan reemplazado a los bancos tradicionales. En muchos casos, ambas herramientas conviven y cumplen funciones diferentes.

Una generación que elige herramientas según la necesidad

El fenómeno se da en un contexto en el que los argentinos combinan cada vez más servicios financieros.

Los argentinos combinan varias herramientas financieras.

Entre los jóvenes, esta lógica puede ser todavía más visible. La fidelidad a una única entidad financiera pierde peso frente a la posibilidad de elegir distintas herramientas según la operación que se necesita realizar.

La pregunta ya no es solamente qué billetera virtual utiliza una persona, sino qué lugar ocupa esa plataforma en su relación con el dinero.

Un fenómeno transversal

De hecho, el crecimiento de las billeteras virtuales no es exclusivo de la generación Z. Un informe de Mastercard reveló que el 70% de los argentinos afirmó haber utilizado billeteras digitales durante el último semestre, por encima del efectivo (52%) y las tarjetas de débito (51%). En tanto, el 34% reportó haber utilizado tarjetas de crédito.

Muchos desconocen el funcionamiento de los bancos tradicionales.

De esta manera, las formas de vincularse con el sistema financiero se transforman en distintos grupos de edad. El cambio también plantea nuevos desafíos, entre ellos, la necesidad de profundizar la educación financiera.

El estudio de Mastercard señala que existe un conocimiento sustancialmente menor sobre algunos productos de la banca tradicional, como las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, en comparación con las herramientas financieras digitales de uso cotidiano.