Educación financiera en la adolescencia: prevenir apuestas online y concientizar sobre sus riesgos

Las apuestas online dejaron de ser un fenómeno marginal en nuestra sociedad . Por el contrario, se trata de una problemática cada vez más presente y extendida entre adolescentes y jóvenes . Este crecimiento convive con la virtualización de la vida cotidiana a través del uso habitual de billeteras virtuales, redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial.

En este contexto, especialistas y organismos internacionales advierten sobre la necesidad de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas . Las apuestas online hoy encuentran terreno fértil en poblaciones jóvenes que crecieron con acceso permanente a internet y dispositivos móviles, muchas veces sin mediación ni acompañamiento suficiente.

En este marco, y siguiendo una guía elaborada por UNICEF Argentina sobre ciudadanía digital y educación financiera en el aula, prácticamente la totalidad de los niños, niñas y adolescentes del país cuenta con acceso a internet en sus hogares y el 88% accede a través del celular. Además, el 94% consume videos diariamente en plataformas de streaming y el 80% utiliza redes sociales todos o casi todos los días.

Prácticamente la totalidad de los niños, niñas y adolescentes del país cuenta con acceso a internet.

Estos porcentajes reflejan la necesidad de fortalecer espacios de formación, sensibilización y escucha activa en torno a las distintas problemáticas que atraviesan los entornos digitales. En ese escenario, la educación financiera aparece como un eje clave para brindar herramientas que permitan comprender cómo funciona hoy la economía digital y cómo tomar decisiones más conscientes.

Un fenómeno naturalizado

Las estadísticas muestran que las apuestas online avanzaron rápidamente entre adolescentes. Según datos citados por UNICEF y el Ministerio de Capital Humano, “1 de cada 4 adolescentes entre 12 y 17 años señala haber hecho apuestas online alguna vez”, mientras que “6 de cada 10 afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual”.

Otro dato que genera preocupación es la falta de diálogo sobre estas prácticas dentro de los hogares. Según el informe “Zoom a las apuestas online”, citado por UNICEF, el 40% de los adolescentes afirma que nunca habló sobre apuestas online en su casa y el 38% señala que solo lo hizo alguna vez.

Uno de los aspectos que más preocupa es la naturalización de estas prácticas. El propio informe sostiene que “la edad de inicio en estas prácticas está asociada a la apertura de billeteras virtuales”, algo que actualmente ocurre “en torno a los 13 años” y que suele funcionar “como mecanismo fundamental para apostar”.

apuesta online adolescente juventud 1 de cada 4 adolescentes entre 12 y 17 años realizó, al menos una vez, una apuesta online.

A esto se suma un ecosistema digital donde las apuestas aparecen constantemente promocionadas. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación advierten que la publicidad agresiva en redes sociales, transmisiones deportivas y contenidos realizados por influencers, youtubers o streamers incrementa la exposición de adolescentes a este tipo de plataformas.

Además, la disponibilidad permanente de las aplicaciones, el acceso sencillo y la falta de regulación uniforme a nivel nacional generan un escenario complejo. Argentina, en este momento, no cuenta con una ley nacional específica sobre juegos online.

Más allá de las apuestas: la relación con el dinero

La guía de UNICEF sobre ciudadanía digital y educación financiera plantea que “la alfabetización digital incluye múltiples conocimientos, como por ejemplo los saberes financieros, que se convirtieron en básicos para la vida cotidiana”.

educacion financiera en jovenes La alfabetización digital incluye múltiples conocimientos, como los saberes financiero.

El documento advierte además que, en la actualidad, “con un solo clic se puede pagar un servicio, transferir dinero, pedir un préstamo o realizar una apuesta”, por lo que consideran “vital construir saberes conceptuales y prácticos que les permitan tomar decisiones conscientes e informadas acerca de la vida económica de todos los días”.

La problemática cobra relevancia en un momento donde muchas familias atraviesan dificultades vinculadas al endeudamiento, el acceso al crédito y la morosidad.

Por lo tanto, es necesario subrayar la importancia de acompañar a los jóvenes en este contexto económico y social complejo, donde muchas veces las apuestas aparecen asociadas a la idea de obtener dinero rápido o resolver problemas económicos de manera inmediata.

Señales de alerta y prevención

Desde el Ministerio de Justicia indican que el juego online se vuelve problemático cuando pasa a ser una conducta recurrente y compulsiva. Entre algunas pautas -enumeradas por el ministerio- que podrían indicar un vínculo problemático con las apuestas online aparecen:

Cambios bruscos de humor, ansiedad o irritabilidad;

Aislamiento social;

Pérdida de interés en actividades recreativas, deportivas o sociales;

Preocupación constante por apuestas o resultados;

Dificultades económicas o desaparición rápida de dinero

adolescente celular Ministerio de Justicia recomienda prestar atención a cambios de comportamiento en adolescentes.

Ahora bien, se trata de una problemática que no debe ser abordada desde la criminalización, castigo o estigmatización, sino desde una mirada social y preventiva.

En ese sentido, recomiendan fortalecer la comunicación con adolescentes, promover actividades recreativas alternativas, establecer límites claros sobre el uso de dispositivos y conversar abiertamente sobre los riesgos asociados al juego online. En esta dirección, el cuadernillo “Guía para trabajar ciudadanía digital y educación financiera en el aula” (2025, UNICEF), disponible en la web, cuenta con materiales didácticos para abordar la temática con estudiantes desde las aulas.