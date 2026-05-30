30 de mayo de 2026
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Inflación

La inflación de mayo habría perforado el 2,5% y marcaría una nueva baja mensual

El mercado espera una inflación cercana al 2,3%, en línea con el último relevamiento del Banco Central.

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Las proyecciones relevadas ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en una franja de entre 2,1% y 2,5%, consolidando una tendencia de moderación luego del pico registrado en marzo, cuando la inflación alcanzó el 3,4%.

De confirmarse estos cálculos, sería el segundo mes consecutivo de desaceleración para el indicador que sigue de cerca el Gobierno nacional.

Las estimaciones de las consultoras

La proyección más baja corresponde a Fundación Libertad y Progreso, que estimó una inflación de 2,1% para mayo.

Según explicó el economista Julián Neufeld, el rubro con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación mensual del 3,4% y aportó 0,8 puntos porcentuales al índice general.

Por su parte, EcoGo, C&T Asesores Económicos y LCG calcularon una inflación de 2,2%, destacando una menor presión de los componentes estacionales y regulados.

En tanto, Equilibra ubicó el IPC en 2,3%, impulsado principalmente por los precios estacionales, que avanzaron 3,6% durante el mes.

"Aunque la suba mensual de precios descendería 0,3 puntos porcentuales respecto de abril, la medición interanual treparía a 33,4%", señaló el economista Lorenzo Sigaut Gravina.

Alimentos y estacionales, entre los rubros que más presionaron

La estimación más elevada fue la de Analytica, que proyectó una inflación de 2,5%.

Desde la consultora advirtieron que los precios de Alimentos y bebidas mostraron una aceleración en las últimas semanas, alcanzando una variación promedio del 2,5%.

La economista Rosario Vidaurreta sostuvo que se registraron aumentos significativos en productos de verdulería, lo que podría limitar el aporte favorable que los precios estacionales habían tenido en abril.

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Qué espera el mercado y qué dijo Luis Caputo

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central estimó una inflación de 2,3% para mayo, en línea con buena parte de las consultoras privadas.

En la misma dirección se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el dato del quinto mes del año será inferior al registrado en abril.

Durante su participación en el Latin American Forum, el funcionario afirmó que las expectativas inflacionarias se mantienen estables y destacó que las proyecciones para los próximos doce meses rondan el 20%.

"No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%", sostuvo.

Cuándo se conocerá el dato oficial de la inflación

El dato oficial de inflación será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el próximo 11 de junio.

Antes de esa publicación, el 8 de junio se conocerá el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que suele ser observado por el mercado como una referencia anticipada de la tendencia nacional.

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