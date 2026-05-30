30 de mayo de 2026
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Minería

Minería, agro y energía lideran el optimismo laboral en Argentina

Minería, agro, logística y consumo masivo encabezan el ranking de optimismo laboral en el país.

Optimismo de trabajadores argentinos con la industria.

Optimismo de trabajadores argentinos con la industria.

Por Sitio Andino Economía

El 60% de los trabajadores argentinos se muestra optimista sobre el futuro de su industria. Un estudio privado reveló que seis de cada diez trabajadores argentinos confían en las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la industria en la que se desempeñan, con niveles especialmente elevados en sectores como minería, agro, logística y consumo masivo.

Los datos surgen del Workmonitor de Randstad, un relevamiento internacional que analiza expectativas, estados de ánimo y comportamiento de trabajadores en 35 países, entre ellos Argentina.

Minería, agro y logística lideran las expectativas

El informe muestra que la minería es el sector con mayor nivel de optimismo, con un 88% de trabajadores que se muestran positivos respecto del futuro de la actividad.

Detrás aparecen Logística y Transporte (73%), Consumo Masivo (73%) y Agro (70%), industrias que encabezan las expectativas favorables dentro del mercado laboral argentino.

Estos sectores se encuentran entre los más dinámicos de la economía y, en algunos casos, entre los principales beneficiados por el actual escenario económico.

Los sectores con menor confianza en Argentina

En el otro extremo del ranking aparecen actividades donde el optimismo es considerablemente menor.

Los trabajadores de Hotelería y Turismo registran un 55% de confianza en las perspectivas de su industria, seguidos por Servicios Profesionales (48%), Gobierno y Sector Público (46%) y Defensa (43%), que ocupa el último lugar.

Cómo se ubica Argentina en la región

Al comparar los resultados con otros países latinoamericanos, México lidera el ranking regional con un 71% de trabajadores que confían en el futuro de su industria.

Le sigue Chile con el 65%, mientras que Argentina se ubica en tercer lugar con el 60%. Más atrás aparece Uruguay, con un 58%.

Desde Randstad señalaron que estos resultados reflejan un contexto regional donde predominan las percepciones positivas sobre la evolución de las distintas actividades económicas.

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Adaptación a los cambios y transformación tecnológica

El estudio también evaluó cómo perciben los trabajadores la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios que atraviesan los distintos sectores productivos.

En Argentina, el 49% de los consultados considera que su empleador está respondiendo adecuadamente a las transformaciones de la industria.

En comparación, el indicador alcanza el 57% en Chile y el 63% en México, mientras que Uruguay registra un 46%.

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La tecnología, el principal desafío pendiente

Los resultados son menos favorables cuando se analiza la preparación de las industrias frente a la transformación tecnológica.

Solo el 39% de los trabajadores argentinos considera que su sector está mejor preparado que otros para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales.

En este aspecto, Chile alcanza el 50% de respuestas positivas y México el 55%, mientras que Uruguay se ubica levemente por encima de Argentina con el 40%.

Desde Randstad destacaron que, aunque predominan las expectativas favorables sobre la evolución de los sectores productivos, todavía existen desafíos vinculados a la velocidad de adaptación tecnológica y a la preparación de las industrias frente a los cambios que atraviesa el mercado laboral.

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