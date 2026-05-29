Autorizaron a Omar Félix a endeudarse por $10 mil millones: obras, plazos y cómo se pagará

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó, por unanimidad, el proyecto de ordenanza enviado por el intendente Omar Félix para tomar un crédito de hasta $10 mil millones , destinado a sostener el plan de obra pública en el departamento.

La iniciativa, que sufrió algunas modificaciones propuestas por la oposición , establece que el financiamiento será tomado con el Banco Nación , con un plazo de cuatro años, hasta seis meses de gracia y devolución en 48 cuotas bajo el sistema de amortización alemán .

A pedido del bloque de Cambia Mendoza, se incorporó un mecanismo de control mediante el cual el Ejecutivo deberá presentar informes cada tres meses sobre el avance de las obras financiadas con el crédito .

A diferencia del procedimiento adoptado por otras comunas que pidieron adelantos de coparticipación, el municipio sureño optó por el empréstito por las condiciones de devolución a plazos mayores.

El presidente del bloque del PJ, Néstor Ojeda, reconoció que el endeudamiento no es la situación ideal, pero sí necesaria ante el contexto económico actual, con marcada baja de la recaudación y caída de los ingresos. Sin embargo, destacó que es la primera vez que el Ejecutivo municipal apela a este método en 22 años de gobierno, y que los fondos serán destinados a un plan de infraestructura y no a gastos corrientes.

Embed - SE APROBÓ ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL

“No es algo que nos agrade, pero el municipio salió a buscar financiamiento para poder continuar con el desarrollo de la obra pública”, sostuvo, en diálogo con Noticiero Andino. “La retracción de la economía hace reducir la coparticipación y eso derivó en que hoy el municipio tenga que buscar financiamiento para sostener el plan de obras 2026”, amplió.

El concejal también detalló que el crédito equivale a poco más de un mes y medio de coparticipación, y que el esquema elegido ofrece mayor previsibilidad. “Si se pedía adelanto de coparticipación, había que devolverlo dentro del mismo ejercicio y quedaba todo mucho más ajustado”, explicó.

Las obras que se financiarán con el crédito pedido por San Rafael

El proyecto aprobado incluye un listado cerrado de 14 obras, que serán financiadas con los fondos obtenidos. Entre ellas la finalización del gasoducto, que tiene fecha de inauguración el próximo 15 de junio. Cabe recordar que el Municipio se hizo cargo del financiamiento del 12% de la obra que Nación decidió paralizar al 88% de ejecución.

Gasoducto terminación de obra: $4.500 millones. Red Cloaca Barrio Moreno: $193.744.000. Red de agua Barrio Moreno: $35.535.000. Plaza Barrio El Payén: $105.550.000. Plaza Barrio La Intendencia: $236.000.000. Club Barrio El Molino (camarines y cierre perimetral): $449.800.240. Club San Luis Gonzaga (cierre olímpico y sanitarios): $328.600.000. SUM Club Jaime Prats (primera etapa): $230.000.000. Plaza Ezequiel Tabanera (Las Malvinas): $287.500.000. Plaza Hilario Cuadros (Constitución): $438.330.000. Recuperación Asfalto: $2.278.300.000. Urbanización Barrio Municipal II: $151.000.000. Obras de Urbanización en barrios de los distritos de Goudge, Real del Padre y Jaime Prats: $122.716.760. Obras del Banco Integrado de Proyectos: $642.924.000.

gasoducto San Rafael El gasoducto del Sur, uno de las obras a financiarse con el endeudamiento solicitado por el intendente Omar Félix. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

El argumento de Omar Félix: “Esto no es gasto, es inversión”

El pedido de endeudamiento había sido anticipado por el intendente Omar Félix en su discurso anual, donde justificó la medida en el contexto económico. “Es una decisión necesaria porque los recursos han caído y los costos aumentaron”, afirmó por entonces.

El jefe comunal remarcó que el monto solicitado representa menos de dos meses de coparticipación, pero permitirá afrontar compromisos clave en el corto plazo. “Esto no es gasto, es inversión. Nos permite seguir trabajando en obras de gas, agua, cloacas, asfalto y urbanización”, señaló.

En ese sentido, defendió la decisión como parte de una estrategia de gestión. “El equilibrio fiscal no puede ser una excusa para abandonar territorios. Cuando los recursos caen, gestionar no es detenerse, es tomar decisiones”, concluyó.

Más allá del petardeo político entre oposición y oficialismo en la sesión del Concejo (requirió varios cuartos intermedios en los que el radicalismo exigió mayores detalles a funcionarios municipales), el proyecto fue aprobado por unanimidad. Si bien se requerían los dos tercios de los votos, desde la Intendencia apostaban a sacar la ordenanza con el apoyo de todas las fuerzas políticas, lo que finalmente ocurrió.

Para ello, se concedió el pedido de CM de fijar un seguimiento permanente por parte del Concejo Deliberante, que deberá monitorear la ejecución y destino de los fondos a lo largo de los próximos años.