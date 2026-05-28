Cómo son las primeras casas prefabricadas chinas que comenzaron a venderse en Argentina

En medio del fuerte aumento de los costos de la construcción en Argentina , emergen en el mercado las primeras casas prefabricadas chinas , una alternativa modular que promete reducir de forma significativa el valor por metro cuadrado frente a una vivienda tradicional.

Algunos modelos importados ya se comercializan desde los $931.000 por m2 , un valor menor frente a los costos actuales de construir una casa en el país. Hoy, levantar una vivienda en Argentina tiene un costo estimado de entre $1.600.000 y $2.500.000 por metro cuadrado , dependiendo de los materiales, la ubicación y el nivel de terminaciones.

Al tipo de cambio actual, esos valores equivalen aproximadamente a entre US$1.062 y US$1.841 por m2 . En comparación, las viviendas modulares chinas parten desde unos US$660 por m2 . La diferencia puede alcanzar hasta US$1.000 menos por metro cuadrado frente a una obra tradicional, especialmente en proyectos con mayores costos de mano de obra y materiales.

Cómo son las casas prefabricadas chinas que comenzaron a llegar al país

Las viviendas están construidas con estructuras de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, materiales que buscan reducir tiempos de obra y mejorar la aislación térmica.

Los modelos que comenzaron a ofrecerse en plataformas online se comercializan en distintas medidas: 37 m², 56 m² y 74 m². Además, las configuraciones pueden incluir cocina, baño, instalaciones eléctricas básicas, ventanas con doble vidrio y diferentes opciones de mobiliario.

El sistema modular llega prácticamente listo para ensamblar y requiere una base simple para su instalación. Uno de los puntos que más llama la atención es el tiempo de armado: los fabricantes aseguran que algunos módulos pueden quedar instalados en apenas 10 horas.

El atractivo del menor costo y los puntos a tener en cuenta

Mientras una construcción tradicional puede demandar varios meses de obra, estas viviendas buscan reducir tanto los tiempos como los costos de ejecución. El menor uso de mano de obra, la fabricación industrializada y el sistema de montaje rápido aparecen como algunos de los factores que explican la diferencia de precio frente a una casa convencional.

casa construccion prefabricada china Las casas chinas prometen ahorrar en tiempo de construcción.

Entre las ventajas que destacan los vendedores aparecen el menor costo inicial, el montaje rápido, el diseño adaptable, los materiales resistentes al fuego y la humedad y la posibilidad de ampliación modular.

Sin embargo, el precio publicado corresponde únicamente al valor base del metro cuadrado y no contempla otros gastos vinculados a la importación. Entre los costos adicionales aparecen el envío internacional, impuestos aduaneros, logística local y adecuación del terreno.

Además, no todos los municipios cuentan con normativas claras para este tipo de construcciones y muchas de estas operaciones no califican para créditos hipotecarios tradicionales.

Aun así, el desembarco de estas casas prefabricadas empieza a generar interés en un contexto donde construir una vivienda propia en Argentina se volvió cada vez más caro y difícil de afrontar.