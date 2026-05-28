28 de mayo de 2026
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"Habemus Papas II": cómo será el evento que busca potenciar la papa mendocina

Mendoza celebrará el Día Internacional de la Papa con jornadas técnicas, gastronomía y lanzamiento de un nuevo clúster. Los detalles del evento.

Habemus Papas II: cómo será el evento que busca potenciar la papa mendocina

"Habemus Papas II": cómo será el evento que busca potenciar la papa mendocina

Por Sitio Andino Economía

Argentina se destaca por su producción de papa, un cultivo fundamental dentro de su matriz agrícola. En este marco, Mendoza sobresale por su volumen y diversidad: produce papas de distintos tamaños, formas y colores, una característica que refleja tanto su riqueza productiva como el valor económico de este cultivo en la región.

En este contexto, y en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Papa (30 de mayo), Mendoza realizará “Habemus Papas II, 2026”, una propuesta que combinará desarrollo científico, innovaciones privadas y gastronomía regional. El evento también marcará el puntapié inicial del Clúster provincial de la papa, con el objetivo de fortalecer el cultivo como componente estratégico para la diversificación productiva regional.

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Mendoza produce papas de distintos tamaños, formas y colores.

Mendoza produce papas de distintos tamaños, formas y colores.

Jornada científico-técnica y lanzamiento del Clúster de la Papa

La propuesta tendrá dos partes. La primera será el viernes 29 de mayo, con una jornada científico-técnica que se desarrollará en la sede de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Mendoza, ubicada en Acceso Sur y Aráoz, en Luján de Cuyo, de 8:30 a 15:00.

El programa estará orientado a profesionales y otros actores del sector e incluirá conferencias sobre tendencias en Latinoamérica y el mundo, además de exposiciones vinculadas a agricultura regenerativa, con disertantes de Perú, Ecuador y Argentina.

Temas

También habrá conversatorios sobre las ventajas productivas de Mendoza para el cultivo de papa y sobre la actualidad de la producción y comercialización para consumo en fresco, industria y papas andinas.

Durante la jornada se realizará el lanzamiento oficial del Clúster de la Papa de Mendoza y la presentación del libro “Papas andinas y quinua”. Además, el cronograma prevé una masterclass gastronómica, un almuerzo temático y espacios de interacción con empresas e instituciones.

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Formulario de inscripción a la jornada.

Formulario de inscripción a la jornada.

Los interesados podrán inscribirse escaneando el código QR oficial o ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/oe74TUiavpth1uDU6

Festival gastronómico y protagonismo de las papas andinas

La segunda parte del evento será el sábado 30 de mayo en Estancia Atamisque, en La Carrera, Tupungato, a partir de las 11:00. La jornada buscará posicionar a la papa como un producto identitario de la cocina regional y del trabajo sostenible.

El programa incluirá conversatorios con referentes del INTA, la empresa Simplot y el Centro Internacional de la Papa. También habrá una propuesta gastronómica a cargo de una decena de chefs invitados, con especial énfasis en las papas andinas.

La celebración se completará con una feria de productores, vinos selectos y paisajes de montaña.

Tanto la actividad del viernes 29 como la del sábado 30 serán aranceladas. Para más información sobre el Festival, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @estancia.atamisque.

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El evento reunirá a referentes del sector agrícola y gastronómico.

El evento reunirá a referentes del sector agrícola y gastronómico.

Organismos y empresas detrás de la iniciativa

“Habemus Papas II, 2026” es organizado de manera conjunta por INTA, Tierras Atamisque, la Municipalidad de Tupungato, Simplot, Casa Vigil y el Ministerio de Producción de Mendoza.

Además, acompañan empresas e instituciones vinculadas al desarrollo agrícola y tecnológico de la región.

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