"Habemus Papas II": cómo será el evento que busca potenciar la papa mendocina

Argentina se destaca por su producción de papa , un cultivo fundamental dentro de su matriz agrícola. En este marco, Mendoza sobresale por su volumen y diversidad: produce papas de distintos tamaños, formas y colores , una característica que refleja tanto su riqueza productiva como el valor económico de este cultivo en la región.

En este contexto, y en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Papa (30 de mayo) , Mendoza realizará “Habemus Papas II, 2026” , una propuesta que combinará desarrollo científico, innovaciones privadas y gastronomía regional. El evento también marcará el puntapié inicial del Clúster provincial de la papa , con el objetivo de fortalecer el cultivo como componente estratégico para la diversificación productiva regional .

La propuesta tendrá dos partes. La primera será e l viernes 29 de mayo , con una jornada científico-técnica que se desarrollará en la sede de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Mendoza , ubicada en Acceso Sur y Aráoz, en Luján de Cuyo, de 8:30 a 15:00.

El programa estará orientado a profesionales y otros actores del sector e incluirá conferencias sobre tendencias en Latinoamérica y el mundo, además de exposiciones vinculadas a agricultura regenerativa, con disertantes de Perú, Ecuador y Argentina.

También habrá conversatorios sobre las ventajas productivas de Mendoza para el cultivo de papa y sobre la actualidad de la producción y comercialización para consumo en fresco, industria y papas andinas.

Durante la jornada se realizará el lanzamiento oficial del Clúster de la Papa de Mendoza y la presentación del libro “Papas andinas y quinua”. Además, el cronograma prevé una masterclass gastronómica, un almuerzo temático y espacios de interacción con empresas e instituciones.

congreso mendoza dia de la papa Formulario de inscripción a la jornada.

Los interesados podrán inscribirse escaneando el código QR oficial o ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/oe74TUiavpth1uDU6

Festival gastronómico y protagonismo de las papas andinas

La segunda parte del evento será el sábado 30 de mayo en Estancia Atamisque, en La Carrera, Tupungato, a partir de las 11:00. La jornada buscará posicionar a la papa como un producto identitario de la cocina regional y del trabajo sostenible.

El programa incluirá conversatorios con referentes del INTA, la empresa Simplot y el Centro Internacional de la Papa. También habrá una propuesta gastronómica a cargo de una decena de chefs invitados, con especial énfasis en las papas andinas.

La celebración se completará con una feria de productores, vinos selectos y paisajes de montaña.

Tanto la actividad del viernes 29 como la del sábado 30 serán aranceladas. Para más información sobre el Festival, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @estancia.atamisque.

papa andina mendoza cluster El evento reunirá a referentes del sector agrícola y gastronómico.

Organismos y empresas detrás de la iniciativa

“Habemus Papas II, 2026” es organizado de manera conjunta por INTA, Tierras Atamisque, la Municipalidad de Tupungato, Simplot, Casa Vigil y el Ministerio de Producción de Mendoza.

Además, acompañan empresas e instituciones vinculadas al desarrollo agrícola y tecnológico de la región.