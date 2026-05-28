Los cinco beneficios que PAMI ofrece a jubilados en 2026

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Por Sitio Andino Economía







Como sucede cada año, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) continúa ofreciendo distintas prestaciones y programas destinados a jubilados y pensionados. En esta nota, repasamos cuáles son los cinco beneficios gratuitos más importantes a los que podrán acceder durante 2026.

Las ayudas médicas y elementos gratuitos que cubre PAMI Según información de Ámbito, entre las prestaciones que ofrece PAMI se encuentran distintos elementos y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados. Los afiliados pueden acceder a colchones antiescaras para pacientes con inmovilidad prolongada, además de inodoros portátiles y trapecios para camas, recursos que brindan mayor comodidad, seguridad y asistencia dentro del hogar.

anteojo pami lentes PAMI cubre anteojos recetados sin costo

Por otra parte, el organismo también cubre anteojos recetados sin costo, incluyendo cristales y armazón, con la posibilidad de obtener hasta dos pares por año. A esto se suma la entrega mensual de pañales para adultos a domicilio, un beneficio pensado para quienes requieren asistencia permanente.

En la mayoría de los casos, los trámites pueden realizarse de manera online o presencial y requieren una orden médica junto con la documentación correspondiente.

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