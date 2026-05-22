22 de mayo de 2026
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PAMI respira: Nación otorga un salvataje millonario para saldar deudas con prestadores

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, PAMI recibirá más de $580.000 millones para saldar deudas y garantizar la atención médica de los jubilados.

PAMI respira: Nación otorgó un salvataje millonario para saldar deudas con prestadores.

PAMI respira: Nación otorgó un salvataje millonario para saldar deudas con prestadores.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Salvataje millonario para el PAMI. Lo cierto es que en las últimas horas se conoció que la entidad recibirá un fuerte alivio financiero por parte de Nación. A través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial , se oficializó una ayuda económica de $580.270.262.261,46.

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PAMI recibirá un salvataje económico de la Nación.

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En los últimos meses, las tensiones por la cadena de pagos habían puesto en alerta a clínicas, sanatorios y laboratorios, lo que amenazaba el normal funcionamiento de la cobertura médica para millones de beneficiarios.

Con este flujo de recursos, las autoridades buscan desactivar el frente judicial, regularizar las deudas comerciales acumuladas y asegurar que no se corten los servicios esenciales ni la entrega de medicamentos.

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Las tensiones por la cadena de pagos habían puesto en alerta a clínicas, sanatorios y laboratorios.

Las tensiones por la cadena de pagos habían puesto en alerta a clínicas, sanatorios y laboratorios.

Ingeniería financiera: el mecanismo del salvataje

El auxilio económico no se realizará mediante un subsidio directo, sino bajo la modalidad técnica de un "aporte financiero reintegrable". Para conseguir los fondos, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de la emisión de tres herramientas de deuda pública : las Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, con vencimientos escalonados durante el segundo semestre de este año.

La millonaria suma se integrará de la siguiente forma, tomando como referencia los valores técnicos fijados al 18 de mayo de 2026:

  • Un 33% del total se cubrirá con la ampliación de la Letra del Tesoro con vencimiento al 31 de julio de 2026.
  • Otro 33% se financiará a través del instrumento que vence el 31 de agosto de 2026.
  • El 34% restante se completará mediante la Letra con fecha de vencimiento al 30 de septiembre de 2026.

La normativa, que lleva la firma de los secretarios Federico Matías Furiase (Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Hacienda) , aclara que la operación financiera se encuentra dentro de los límites legales permitidos por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. La medida ya entró en vigencia plena a partir de su publicación oficial.

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