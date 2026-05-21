21 de mayo de 2026
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Acceso Este

Acceso Este y Sur: anuncian desvíos y cambios de tránsito por obras clave

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, dio detalles sobre el avance de las obras en el Acceso Sur y Acceso Este. Esto dijo sobre cómo impactará en el tránsito.

Acceso Sur y Acceso Este: qué anunció Natalio Mema sobre las obras viales.

Acceso Sur y Acceso Este: qué anunció Natalio Mema sobre las obras viales.

Foto: @InfraestructuraMza en X.
Por Sitio Andino Sociedad

Las obras sobre el Acceso Este y el Acceso Sur comenzarán a modificar la circulación diaria en el Gran Mendoza. El Gobierno provincial confirmó que habrá cortes, desvíos y reducción de carriles, mientras avanzan trabajos considerados estratégicos para mejorar la conectividad vial y el tránsito en zonas altamente transitadas.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó a Noticiero Andino que ya trabajan junto a los municipios y empresas adjudicatarias para definir los esquemas de tránsito y garantizar información en tiempo real a los conductores.

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Obras histórica y tránsito complicado: el desafío que se viene en Mendoza

En el caso del Acceso Este, las obras tendrán dos frentes diferenciados. Uno de ellos se desarrollará en Maipú, en el tramo comprendido entre el río Mendoza y el límite con Guaymallén. Allí se ejecutará un reencarpetado, por lo que el tránsito continuará habilitado, aunque con circulación reducida.

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La situación será más compleja en Guaymallén, donde la intervención abarcará cerca de 8 kilómetros y contemplará elevar el Acceso Este en tres sectores para mejorar la conectividad interna del departamento. Para mantener actualizada a la población, el Gobierno utilizará distintas herramientas tecnológicas:

  • Carteles electrónicos
  • Información en tiempo real en aplicaciones
  • Convenios con Waze y Google Maps
  • Actualización permanente de desvíos y congestión vehicular

Desde el Ejecutivo recomendaron —especialmente a quienes viven o transitan por Guaymallén— salir con mayor anticipación debido al impacto que tendrán las obras en la circulación diaria. Según precisó el ministro, por el Acceso Este circulan alrededor de 120.000 vehículos por día.

Qué pasará en el Acceso Sur

En paralelo, el Gobierno también avanza con trabajos sobre el Acceso Sur, aunque desde Provincia aclararon que allí las complicaciones serán menores en comparación con el Acceso Este.

Las obras incluirán la construcción de una tercera vía, trabajos sobre puentes y tareas de reencarpetado. Según explicó Mema, la nueva vía se desarrollará sobre el sector interno del corredor, por lo que no se prevén interrupciones totales del tránsito.

Embed - METROTRANVÍA Y ACCESOS: EL AVANCE DE OBRAS CLAVES EN MENDOZA

Sin embargo, sí habrá cortes parciales y reducción de carriles en distintos sectores, especialmente desde el cruce con la Variante Palmira hasta el inicio de la Ruta Nacional 7, corredor que conecta con Chile.

El objetivo oficial es replicar en el Acceso Sur el mismo sistema de información previsto para el Acceso Este, con actualizaciones constantes para que los conductores puedan organizar sus recorridos y evitar demoras.

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