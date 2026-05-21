Femicidio de Margarita Gutiérrez: confirman la detención de uno de sus hijos

La investigación por el brutal femicidio de Margarita Iris Gutiérrez, ocurrido el martes en Junín, sumó en las últimas horas un giro clave con la detención de David Enrique Demaldé , uno de los hijos de la víctima, en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en Rivadavia.

El procedimiento fue concretado por personal de la Unidad Investigativa en una vivienda ubicada sobre calle Primavera sin número, donde los investigadores secuestraron celulares y una importante cantidad de objetos de relevancia para la causa.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín: ¿Quién mató a Margarita Gutiérrez?

La situación procesal de David Enrique se complicó en demasía luego de que tras una pericia física, los médicos detectaran algunas lesiones en su mano, compatibles con una "pelea o acto de defensa".

Además, casi al mismo tiempo apareció un testigo reservado que afirmó haber visto al sospechoso, el pasado lunes, regresando a su casa con la mano con sangre y ensangrentado . "Me dijo que había tenido un accidente", contó el testigo.

Cómo fue el allanamiento para detener al acusado del femicidio

David Enrique Demaldé (46), un psicólogo que trabajó de perito para el Poder Judicial, quedó aprehendido en el expediente que investiga el femicidio de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal hallada muerta y parcialmente incinerada en su vivienda de Junín.

Durante el allanamiento, los efectivos de investigaciones secuestraron una importante cantidad de cartuchos de distintos calibres, un cinturón porta cartuchos y una moto.

Margarita Gutierrez, homicidio junin Margarita Iris Gutiérrez, la víctima del femicidio.

Además, efectivos de Policía Científica incautaron prendas de vestir, borcegos y una campera símil cuero con manchas hemáticas, elementos que ahora serán sometidos a pericias. También se secuestró un router por parte de Delitos Tecnológicos.

Se cree que el fiscal Carlos Giuliani imputará a Demaldé en las próximas horas y se ordenará su traslado a la penitenciaría provincial.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín

El crimen de Margarita Gutiérrez conmocionó a toda la zona Este de Mendoza. La mujer fue encontrada en el interior de su casa de calle Isaac Estrella con gran parte del cuerpo quemado y signos de extrema violencia. Las primeras pericias descartaron heridas de arma de fuego y apuntan a que la víctima habría sido asesinada a golpes o asfixiada antes de que intentaran incendiar el cuerpo para eliminar rastros.

Desde el inicio de la investigación, la Justicia puso el foco en el entorno íntimo de la víctima. Incluso, los fiscales ordenaron extracción de ADN a los tres hijos de Margarita Gutiérrez para cotejar rastros biológicos encontrados en la escena del crimen.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que existían antecedentes de conflictos familiares y una denuncia previa por supuestas coacciones, situación que reforzó las sospechas sobre uno de sus hijos.

La Policía de Mendoza continúa realizando medidas investigativas mientras se esperan resultados clave de anatomía patológica y análisis genéticos que podrían esclarecer definitivamente el crimen que mantiene en vilo a Junín y a toda la provincia.