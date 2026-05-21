21 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Femicidio

Femicidio de Margarita Gutiérrez: confirman la detención de uno de sus hijos

Tras las pericias físicas, la policía detuvo a uno de los hijos de Margarita Gutiérrez, la víctima del femicidio de Junín.

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio.&nbsp;

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

 Por Pablo Segura

La investigación por el brutal femicidio de Margarita Iris Gutiérrez, ocurrido el martes en Junín, sumó en las últimas horas un giro clave con la detención de David Enrique Demaldé, uno de los hijos de la víctima, en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en Rivadavia.

El procedimiento fue concretado por personal de la Unidad Investigativa en una vivienda ubicada sobre calle Primavera sin número, donde los investigadores secuestraron celulares y una importante cantidad de objetos de relevancia para la causa.

Lee además
Margarita Gutiérrez junto a sus tres hijos. La justicia sospecha que alguno de estos pudo participar del femicidio.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín: ¿Quién mató a Margarita Gutiérrez?
La docente vivía sola en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los conmovedores mensajes tras la muerte de Margarita Gutiérrez en Junín

La situación procesal de David Enrique se complicó en demasía luego de que tras una pericia física, los médicos detectaran algunas lesiones en su mano, compatibles con una "pelea o acto de defensa".

Además, casi al mismo tiempo apareció un testigo reservado que afirmó haber visto al sospechoso, el pasado lunes, regresando a su casa con la mano con sangre y ensangrentado. "Me dijo que había tenido un accidente", contó el testigo.

Cómo fue el allanamiento para detener al acusado del femicidio

David Enrique Demaldé (46), un psicólogo que trabajó de perito para el Poder Judicial, quedó aprehendido en el expediente que investiga el femicidio de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal hallada muerta y parcialmente incinerada en su vivienda de Junín.

Durante el allanamiento, los efectivos de investigaciones secuestraron una importante cantidad de cartuchos de distintos calibres, un cinturón porta cartuchos y una moto.

Margarita Gutierrez, homicidio junin
Margarita Iris Guti&eacute;rrez, la v&iacute;ctima del femicidio.&nbsp;

Margarita Iris Gutiérrez, la víctima del femicidio.

Además, efectivos de Policía Científica incautaron prendas de vestir, borcegos y una campera símil cuero con manchas hemáticas, elementos que ahora serán sometidos a pericias. También se secuestró un router por parte de Delitos Tecnológicos.

Se cree que el fiscal Carlos Giuliani imputará a Demaldé en las próximas horas y se ordenará su traslado a la penitenciaría provincial.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín

El crimen de Margarita Gutiérrez conmocionó a toda la zona Este de Mendoza. La mujer fue encontrada en el interior de su casa de calle Isaac Estrella con gran parte del cuerpo quemado y signos de extrema violencia. Las primeras pericias descartaron heridas de arma de fuego y apuntan a que la víctima habría sido asesinada a golpes o asfixiada antes de que intentaran incendiar el cuerpo para eliminar rastros.

Desde el inicio de la investigación, la Justicia puso el foco en el entorno íntimo de la víctima. Incluso, los fiscales ordenaron extracción de ADN a los tres hijos de Margarita Gutiérrez para cotejar rastros biológicos encontrados en la escena del crimen.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que existían antecedentes de conflictos familiares y una denuncia previa por supuestas coacciones, situación que reforzó las sospechas sobre uno de sus hijos.

La Policía de Mendoza continúa realizando medidas investigativas mientras se esperan resultados clave de anatomía patológica y análisis genéticos que podrían esclarecer definitivamente el crimen que mantiene en vilo a Junín y a toda la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Quiénes eran los operarios fallecidos tras una explosión en un área petrolera de Malargüe

Milagro: volcó en el Acceso Sur y se salvó

Se quedó dormido y chocó en Luján de Cuyo: manejaba ebrio

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

Cuatrerismo: la ministra Rus anunció nuevas medidas en la Policía Rural y habló de corrupción policial

Cayó en una terminal de ómnibus con casi 7 kilos de cocaína

LO QUE SE LEE AHORA
Milagroso accidente vial en pleno Acceso Sur de Godoy Cruz. 

Milagro: volcó en el Acceso Sur y se salvó

Las Más Leídas

El Congreso avanza con la reducción de los subsidios por Zona Fría. video

Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, firmó una resolución que establece límites estrictos

La decisión de la Justicia que modifica las búsquedas de personas en Mendoza

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos