19 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Junín

Junín: hallan a una mujer incinerada e investigan si fue un femicidio

La víctima fue hallada sin vida en su casa de Junín, donde peritos trabajan para determinar si se trató de un femicidio o muerte por otras causas.

Investigan un posible femicidio en Junín.&nbsp;

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La Justicia investiga un posible caso de femicidio en Junín tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer adulta mayor en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, frente a un centro de salud del departamento, lo que generó un importante despliegue policial y judicial en la escena.

De acuerdo a las primeras informaciones, el cuerpo de la mujer presentaba signos de haber sido incinerado, por lo que Científica levantó huellas sobre los restos.

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El hecho generó conmoción entre los vecinos y movilizó a personal policial y judicial durante las primeras horas de este martes. Por ahora se desconoce la causa de muerte, en tanto que tampoco hay aprehendidos.

Conmoción en Junín por la muerte de una mujer: ¿Femicidio, accidente o suicidio?

Según la información oficial, efectivos policiales fueron desplazados al lugar luego de un llamado realizado por una mujer que solicitó verificar el domicilio, ya que las puertas y ventanas de la casa permanecían abiertas en circunstancias sospechosas. Al ingresar a la propiedad, los uniformados encontraron a la víctima sin vida y con parte del cuerpo incinerado.

A partir de ese momento, se activó un importante operativo en la zona y comenzó una investigación para determinar las causas de la muerte y establecer si se trató de un femicidio.

Por estas horas, trabajan en el lugar efectivos de Policía Científica y personal judicial, que buscan recolectar pruebas y testimonios clave para esclarecer el caso.

El hallazgo ocurrió en una zona urbana de Junín y la causa quedó bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados forenses para confirmar cómo se produjo la muerte de la mujer.

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