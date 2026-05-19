19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén: le desvalijaron por completo su negocio y pide ayuda

El robo ocurrió, se cree, durante el fin de semana en el local Aliadas Intimate, en Guaymallén. No hay detenidos.

Así quedó el local tras el robo.&nbsp;

Así quedó el local tras el robo. 

 Por Pablo Segura

Un importante robo sacudió a un emprendimiento comercial de Guaymallén luego de que delincuentes ingresaran a un local de ropa íntima y se llevaran toda la mercadería y herramientas de trabajo, dejando el inmueble completamente vacío, casi sin rastros de los delincuentes.

El robo fue descubierto el sábado pasado en un comercio ubicado sobre calle Charcas al 4.000, en la zona del barrio Unimev, en Guaymallén.

Lee además
Semana de la miel en Dorrego.

La miel fue protagonista en Dorrego y hubo apicultores premiados a nivel nacional
El siniestro movilizó a efectivos policiales y a bomberos del Cuartel Central.

Una mujer sufrió lesiones tras el incendio de su vivienda en Guaymallén
Local Aliadas
El robo causó un golpe durísimo a la propietaria del emprendimiento.

El robo causó un golpe durísimo a la propietaria del emprendimiento.

El local elegido por los maleantes fue Aliadas Intimate, un negocio de lencería que había sido inaugurado apenas un mes antes del ataque delictivo.

Los detalles del robo ocurrido en Guaymallén

Según trascendió, los ladrones forzaron una de las aberturas del negocio para ingresar y concretar el robo. Una vez dentro del comercio, los delincuentes arrasaron con todo lo que encontraron.

Sustrajeron la totalidad de las prendas de vestir que estaban en exhibición y almacenamiento, además de máquinas y distintos elementos utilizados para la confección de las prendas. El daño económico fue total para la emprendedora, que había realizado una fuerte inversión para poner en marcha el negocio.

El caso generó gran repercusión en redes sociales luego de que la dueña del local contara públicamente lo sucedido. A través de distintos posteos, relató el duro momento que atraviesa tras el robo en Guaymallén y explicó que comenzó a organizar una rifa solidaria para intentar recuperar parte de los bienes sustraídos y volver a empezar (para colaborar consultar el perfil de Instagram Aliadas Intimate).

Por el momento, el robo no tiene detenidos y la investigación quedó en manos de la Justicia de Mendoza. Los pesquisas intentan avanzar con la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del hecho.

Mientras tanto, familiares, amigos y clientes impulsan distintas campañas de ayuda para colaborar con el emprendimiento afectado por este nuevo hecho de inseguridad en Guaymallén.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén reabrió su refugio para mujeres víctimas de violencia: cómo funciona y quiénes pueden acceder

Importante secuestro de droga y dinero en Guaymallén

Choque y fuga en Guaymallén: un motociclista quedó internado

Cómo avanza la investigación sobre el brutal crimen en Guaymallén

Mucho más que ejercicio: el innovador gimnasio de Mendoza que transforma la vida de adultos mayores

Explosiones, fuego y temor: un incendio destruyó una distribuidora en Guaymallén

Horror en Guaymallén: hallaron a un hombre muerto en la calle y sospechan un homicidio

Una experiencia distinta: estudiantes vivieron en primera persona los riesgos de manejar alcoholizado

LO QUE SE LEE AHORA
Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Las Más Leídas

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional