Guaymallén: le desvalijaron por completo su negocio y pide ayuda

Un importante robo sacudió a un emprendimiento comercial de Guaymallén luego de que delincuentes ingresaran a un local de ropa íntima y se llevaran toda la mercadería y herramientas de trabajo, dejando el inmueble completamente vacío, casi sin rastros de los delincuentes.

El robo fue descubierto el sábado pasado en un comercio ubicado sobre calle Charcas al 4.000, en la zona del barrio Unimev, en Guaymallén.

El local elegido por los maleantes fue Aliadas Intimate, un negocio de lencería que había sido inaugurado apenas un mes antes del ataque delictivo.

Según trascendió, los ladrones forzaron una de las aberturas del negocio para ingresar y concretar el robo . Una vez dentro del comercio, los delincuentes arrasaron con todo lo que encontraron.

Sustrajeron la totalidad de las prendas de vestir que estaban en exhibición y almacenamiento, además de máquinas y distintos elementos utilizados para la confección de las prendas. El daño económico fue total para la emprendedora, que había realizado una fuerte inversión para poner en marcha el negocio.

El caso generó gran repercusión en redes sociales luego de que la dueña del local contara públicamente lo sucedido. A través de distintos posteos, relató el duro momento que atraviesa tras el robo en Guaymallén y explicó que comenzó a organizar una rifa solidaria para intentar recuperar parte de los bienes sustraídos y volver a empezar (para colaborar consultar el perfil de Instagram Aliadas Intimate).

Por el momento, el robo no tiene detenidos y la investigación quedó en manos de la Justicia de Mendoza. Los pesquisas intentan avanzar con la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del hecho.

Mientras tanto, familiares, amigos y clientes impulsan distintas campañas de ayuda para colaborar con el emprendimiento afectado por este nuevo hecho de inseguridad en Guaymallén.