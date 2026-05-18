Guaymallén reabrió el refugio para mujeres víctimas de violencia tras 18 meses de obras

La Municipalidad de Guaymallén reabrió el refugio destinado a mujeres víctimas de violencia de género , luego de permanecer cerrado durante 18 meses por obras de refacción y mejoras edilicias. El espacio, que funciona con financiamiento municipal y apoyo del Gobierno de Mendoza, es considerado el dispositivo de protección más grande de la provincia.

La subdirectora de Desarrollo Social de Guaymallén, Claudia Túnez, explicó que el cierre no estuvo vinculado a una falta de presupuesto, sino a la necesidad de realizar remodelaciones integrales para mejorar las condiciones habitacionales del lugar. “Para el gobierno municipal la violencia por motivos de género es un tema de agenda siempre y es prioridad. El refugio estuvo cerrado porque había que hacerle refacciones habitacionales”, señaló.

Una mujer sufrió lesiones tras el incendio de su vivienda en Guaymallén

Durante ese período, el gobierno provincial colaboró brindando otros espacios de cuidado para mujeres que atravesaban situaciones de violencia. “Hago énfasis en la colaboración porque pudieron darnos otros alojamientos para las víctimas de estas situaciones”, destacó Túnez.

El refugio ya está abierto a la comunidad.

Cómo es el nuevo refugio de Guaymallén

El espacio cuenta con 16 plazas, distribuidas en 14 camas cuchetas y dos cunas para bebés. Además, posee cocina y comedor totalmente equipados, baños renovados, una sala de recreación y un sector de juegos para niños y niñas.

Según detallaron desde el municipio, las mujeres que ingresan al refugio reciben asistencia integral, incluyendo elementos de higiene personal, alimentos y ropa de cama. “Entendemos que la mujer atraviesa situaciones muchas veces socioeconómicas difíciles y el refugio intenta lograr que durante todo este proceso esté lo más cómoda posible”, indicó la funcionaria.

Refugio para mujeres en situacion de violencia Guaymallén El espacio cuenta con 16 plazas, distribuidas en 14 camas cuchetas y dos cunas para bebés. Municipalidad de Guaymallén

Desde el área de Desarrollo Social remarcaron que el acompañamiento continúa incluso después de que las mujeres dejan el refugio. Para ello, existen dispositivos grupales donde se realizan encuentros semanales entre mujeres que atravesaron situaciones similares. “No solamente es un acompañamiento profesional, sino también entre las víctimas que han atravesado situaciones de violencia”, explicó Túnez.

La funcionaria además reveló que el departamento registra un importante número de denuncias vinculadas a violencia de género. “Por semana recibimos más de 90 compulsas”, afirmó, en referencia a las copias de denuncias que las fiscalías envían al municipio tras la presentación de cada caso.

Embed - REABRIÓ REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Apoyo provincial y ampliación de derechos

Por su parte, la directora de Diversidad y Género de Mendoza, Fernanda Teté Urquiza, aseguró que la Provincia mantiene los recursos destinados a políticas de género y diversidad pese al contexto nacional de recortes.

“La Provincia sigue manteniendo sus recursos intactos. Hemos incrementado esta descentralización de fondos para la creación y reapertura de diferentes dispositivos de protección de derechos”, sostuvo.

Refugio para mujeres en situacion de violencia Guaymallén Las mujeres que ingresan al refugio reciben asistencia integral. Municipalidad de Guaymallén

Urquiza destacó además que el refugio de Guaymallén es “el más grande de toda la provincia” y confirmó que también incluirá a personas trans dentro de los dispositivos de protección. “El hecho de que Guaymallén hoy lo tenga, sabiendo que junto con Las Heras son los departamentos más grandes de Mendoza, habla muy bien del trabajo interdisciplinario que se hace”, concluyó.