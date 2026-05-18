18 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén reabrió el refugio para mujeres víctimas de violencia tras 18 meses de obras

El espacio, considerado el más grande de Mendoza, cuenta con 16 plazas, asistencia integral y acompañamiento profesional para mujeres y sus familias.

Guaymallén reabrió el refugio para mujeres víctimas de violencia tras 18 meses de obras

Guaymallén reabrió el refugio para mujeres víctimas de violencia tras 18 meses de obras

Municipalidad de Guaymallén
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Guaymallén reabrió el refugio destinado a mujeres víctimas de violencia de género, luego de permanecer cerrado durante 18 meses por obras de refacción y mejoras edilicias. El espacio, que funciona con financiamiento municipal y apoyo del Gobierno de Mendoza, es considerado el dispositivo de protección más grande de la provincia.

La subdirectora de Desarrollo Social de Guaymallén, Claudia Túnez, explicó que el cierre no estuvo vinculado a una falta de presupuesto, sino a la necesidad de realizar remodelaciones integrales para mejorar las condiciones habitacionales del lugar. “Para el gobierno municipal la violencia por motivos de género es un tema de agenda siempre y es prioridad. El refugio estuvo cerrado porque había que hacerle refacciones habitacionales”, señaló.

Lee además
El siniestro movilizó a efectivos policiales y a bomberos del Cuartel Central.

Una mujer sufrió lesiones tras el incendio de su vivienda en Guaymallén
Parte del secuestro durante el procedimiento en Guaymallén.

Importante secuestro de droga y dinero en Guaymallén

Durante ese período, el gobierno provincial colaboró brindando otros espacios de cuidado para mujeres que atravesaban situaciones de violencia. “Hago énfasis en la colaboración porque pudieron darnos otros alojamientos para las víctimas de estas situaciones”, destacó Túnez.

Refugio para mujeres en situacion de violencia Guaymallén
El refugio ya está abierto a la comunidad.

El refugio ya está abierto a la comunidad.

Cómo es el nuevo refugio de Guaymallén

El espacio cuenta con 16 plazas, distribuidas en 14 camas cuchetas y dos cunas para bebés. Además, posee cocina y comedor totalmente equipados, baños renovados, una sala de recreación y un sector de juegos para niños y niñas.

Según detallaron desde el municipio, las mujeres que ingresan al refugio reciben asistencia integral, incluyendo elementos de higiene personal, alimentos y ropa de cama. “Entendemos que la mujer atraviesa situaciones muchas veces socioeconómicas difíciles y el refugio intenta lograr que durante todo este proceso esté lo más cómoda posible”, indicó la funcionaria.

Refugio para mujeres en situacion de violencia Guaymallén
El espacio cuenta con 16 plazas, distribuidas en 14 camas cuchetas y dos cunas para bebés.

El espacio cuenta con 16 plazas, distribuidas en 14 camas cuchetas y dos cunas para bebés.

Desde el área de Desarrollo Social remarcaron que el acompañamiento continúa incluso después de que las mujeres dejan el refugio. Para ello, existen dispositivos grupales donde se realizan encuentros semanales entre mujeres que atravesaron situaciones similares. “No solamente es un acompañamiento profesional, sino también entre las víctimas que han atravesado situaciones de violencia”, explicó Túnez.

La funcionaria además reveló que el departamento registra un importante número de denuncias vinculadas a violencia de género. “Por semana recibimos más de 90 compulsas”, afirmó, en referencia a las copias de denuncias que las fiscalías envían al municipio tras la presentación de cada caso.

Embed - REABRIÓ REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Apoyo provincial y ampliación de derechos

Por su parte, la directora de Diversidad y Género de Mendoza, Fernanda Teté Urquiza, aseguró que la Provincia mantiene los recursos destinados a políticas de género y diversidad pese al contexto nacional de recortes.

“La Provincia sigue manteniendo sus recursos intactos. Hemos incrementado esta descentralización de fondos para la creación y reapertura de diferentes dispositivos de protección de derechos”, sostuvo.

Refugio para mujeres en situacion de violencia Guaymallén
Las mujeres que ingresan al refugio reciben asistencia integral.

Las mujeres que ingresan al refugio reciben asistencia integral.

Urquiza destacó además que el refugio de Guaymallén es “el más grande de toda la provincia” y confirmó que también incluirá a personas trans dentro de los dispositivos de protección. “El hecho de que Guaymallén hoy lo tenga, sabiendo que junto con Las Heras son los departamentos más grandes de Mendoza, habla muy bien del trabajo interdisciplinario que se hace”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Choque y fuga en Guaymallén: un motociclista quedó internado

Cómo avanza la investigación sobre el brutal crimen en Guaymallén

Mucho más que ejercicio: el innovador gimnasio de Mendoza que transforma la vida de adultos mayores

Explosiones, fuego y temor: un incendio destruyó una distribuidora en Guaymallén

Horror en Guaymallén: hallaron a un hombre muerto en la calle y sospechan un homicidio

Una experiencia distinta: estudiantes vivieron en primera persona los riesgos de manejar alcoholizado

Héroes: bomberos rescataron a una familia de un incendio en Guaymallén

Video: quisieron robar carteles del MendoTran y terminaron detenidos

LO QUE SE LEE AHORA
No podrán ingresar a eventos públicos personas que tengan medidas judiciales por violencia en Malargüe video

Avanza en Malargüe un registro para prohibir el ingreso a personas violentas en eventos

Las Más Leídas

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Disparos y corte de ruta: máxima tensión en Tunuyán tras un enfrentamiento armado entre barrios

Resultados del Quini 6 hoy domingo 17 de mayo: números ganadores del sorteo 3374

Tres mendocinos se llevaron $10 millones cada uno en el Quini 6: a qué números jugaron

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 18 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 18 de mayo