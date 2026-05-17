17 de mayo de 2026
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Guaymallén

Encontraron a un hombre muerto en Guaymallén e investigan si fue homicidio: el motivo

Un hombre de 34 años fue hallado muerto en plena vía pública de Guaymallén. En la escena hallaron un proyectil calibre 22.

Madrugada fatal en Guaymallén: el detalle hallado entre la ropa de la víctima- (Imagen de Archivo)

Madrugada fatal en Guaymallén: el detalle hallado entre la ropa de la víctima- (Imagen de Archivo)

 Por Celeste Funes

En plena madrugada, personal de la Policía de Mendoza encontró a un hombre sin vida tendido sobre la acera en Guaymallén. Rápidamente, se activó el protocolo pertinente y las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un homicidio. ¿Qué se sabe hasta el momento?

El parte oficial precisa que el hecho ocurrió durante la madrugada. Precisamente, alrededor de las 03.40, efectivos que realizaban patrullajes preventivos por calles Correa Saá y Servet constataron la presencia de un hombre en la vía pública. El mismo yacía sobre el asfalto y, al advertir que no se movía, activaron el protocolo para dar aviso a los servicios de emergencia.

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Momentos más tarde, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se apersonó en el lugar y confirmó que el individuo no presentaba signos vitales, declarando su muerte en el lugar.

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Las autoridades lograron identificar a la víctima como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez, un hombre de 34 años con antecedentes. Según se comunicó, en su prontuario se enlista: robo simple (2011 y 2026), robo simple en grado de tentativa (2026), hurto en grado de tentativa (2025) y hurto simple en grado de tentativa (2024).

En el lugar de los hechos se presentó personal de Homicidios, Policía Científica y Fiscalía especializada. Los uniformados realizaron relevamientos y medidas investigativas puesto que el cuerpo tenía lesiones compatibles con impactos de arma de fuego.

Durante las pericias, además se secuestró un proyectil calibre 22 entre las prendas de la víctima. Hasta el momento, se baraja la hipótesis de un homicidio, pero no se descartan otras posibilidades. Actualmente, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para continuar con las tareas de rigor.

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