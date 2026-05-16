La capilla de Carlo Acutis, en Chacras de Coria, corre peligro: el plan para salvar la obra.

Lo que nació como un proyecto de fe en el corazón de Chacras de Coria atraviesa su momento más difícil. A un año de haber iniciado la construcción de la primera capilla, dedicada al santo millenial Carlo Acutis , la coordinación de la obra advirtió que los trabajos se encuentran en una etapa crítica debido a la falta de fondos.

Hasta el momento, el proyecto arquitectónico solo ha logrado completar el 17% de su estructura , lo que comprende los cimientos, el subsuelo y la losa principal. Sin embargo, para avanzar hacia el levantamiento de las columnas y la mampostería, se requiere una inversión en materiales de construcción (hierro, cemento y ladrillos) que hoy excede el presupuesto disponible.

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Chacra de Coria: la construcción de la capilla dedicada a Carlo Acutis afronta dificultades financieras.

Para evitar que las máquinas se detengan, los responsables lanzaron un plan de salvataje basado en la tecnología, herramienta que el propio Acutis utilizaba para evangelizar.

Se trata de un sistema de suscripción anual vía Mercado Pago, donde fieles y ciudadanos de todo el país pueden aportar montos fijos mensuales de manera automatizada.

"Luego de un pequeño parate, estamos reanudándola nuevamente gracias a la solidaridad. La idea es no detenernos hasta su inauguración en el primer semestre de 2028", señaló Carlos Bajach, coordinador del proyecto. La iniciativa busca dar previsibilidad económica a una obra que, según el padre Osvaldo Scandura, "es de Dios".

carlo acutis, capilla, chacras de coria Para evitar que la obra desaparezca, se puso en marcha un sistema de suscripción anual vía Mercado Pago.

Un faro para los jóvenes

La relevancia de la obra trasciende los límites de Luján de Cuyo. La propia madre del santo, Antonia Salzano, envió mensajes de apoyo destacando que esta capilla debe ser un "faro de luz" para la juventud. Actualmente, el predio ya recibe a cientos de peregrinos que se acercan a pedir favores o agradecer al "Santo Millennial", a pesar de que el edificio está lejos de terminarse.

chacras de coria, carlo acutis, capilla La finalización de la estructura principal está prevista para el 2028.

Para incentivar las donaciones, la organización anunció que quienes colaboren quedarán inmortalizados en la estructura: un chapón gigante con los nombres de los donantes será parte del legado final de la obra.

Datos para colaborar

Quienes deseen sumarse al plan para salvar la capilla en Chacras de Coria pueden hacerlo a través del sitio oficial: