La capilla de Carlo Acutis, en Chacras de Coria, corre peligro: el plan para salvar la obra.

Lo que nació como un proyecto de fe en el corazón de Chacras de Coria atraviesa su momento más difícil. A un año de haber iniciado la construcción de la primera capilla, dedicada al santo millenial Carlo Acutis, la coordinación de la obra advirtió que los trabajos se encuentran en una etapa crítica debido a la falta de fondos.
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Para evitar que las máquinas se detengan, los responsables lanzaron un plan de salvataje basado en la tecnología, herramienta que el propio Acutis utilizaba para evangelizar.
Se trata de un sistema de suscripción anual vía Mercado Pago, donde fieles y ciudadanos de todo el país pueden aportar montos fijos mensuales de manera automatizada.
"Luego de un pequeño parate, estamos reanudándola nuevamente gracias a la solidaridad. La idea es no detenernos hasta su inauguración en el primer semestre de 2028", señaló Carlos Bajach, coordinador del proyecto. La iniciativa busca dar previsibilidad económica a una obra que, según el padre Osvaldo Scandura, "es de Dios".
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Para evitar que la obra desaparezca, se puso en marcha un sistema de suscripción anual vía Mercado Pago.
La finalización de la estructura principal está prevista para el 2028.
Para incentivar las donaciones, la organización anunció que quienes colaboren quedarán inmortalizados en la estructura: un chapón gigante con los nombres de los donantes será parte del legado final de la obra.
Datos para colaborar
Quienes deseen sumarse al plan para salvar la capilla en Chacras de Coria pueden hacerlo a través del sitio oficial: