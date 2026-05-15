15 de mayo de 2026
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Influenza

Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos

Mendoza lidera los contagios de gripe en Cuyo con 21 casos oficiales, mientras la cifra real podría ser mayor debido a la falta de hisopados.

Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos.

Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos.

 Por Natalia Mantineo

La presencia de la gripe H3N2 ya es una realidad confirmada en la provincia de Mendoza. Con 21 casos oficializados por el Boletín Epidemiológico Nacional -y la certeza de que la cifra real es superior por la falta de hisopados masivos-, las autoridades de Salud encendieron las alarmas y activaron una vigilancia especial.

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Influenza en Mendoza: hasta el momento, se han confirmado 21 casos, pero podrían ser más los contagios.

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¿Cuáles son los síntomas de alerta?

• Fiebre repentina y tos constante.

• Dolor de cabeza, muscular y de garganta.

• Dificultad para respirar.

Las autoridades recomiendan no automedicarse y realizar la consulta médica pertinente para evitar complicaciones.

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Uno de los síntomas principales es la fiebre alta y repentina.

Uno de los síntomas principales es la fiebre alta y repentina.

Prevención y vacunación

La vacuna es la principal herramienta de defensa. Salud confirmó que hay dosis disponibles:

• Gratuidad: para grupos de riesgo (menores de 2 años, embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades) en centros de salud pública, vacunatorios de hospitales y el Vacunatorio Central.

• Sector privado: en farmacias de Mendoza, el precio particular ronda los $65.000 a $66.500, con importantes descuentos para afiliados a obras sociales y prepagas.

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Medidas adicionales

Además del aislamiento, se recuerda mantener la ventilación constante de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en lugares cerrados.

La prevención individual es hoy la mejor protección colectiva para Mendoza.

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