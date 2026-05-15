Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos.

Por Natalia Mantineo 15 de mayo de 2026 - 19:22
La presencia de la
H3N2 ya es una realidad confirmada en la gripe provincia de Mendoza. Con 21 casos oficializados por el Boletín Epidemiológico Nacional -y la certeza de que la cifra real es superior por la falta de hisopados masivos-, las autoridades de Salud encendieron las alarmas y activaron una vigilancia especial.
Gripe en Mendoza: aislamiento y la responsabilidad social
El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza ha sido enfático frente a los contagios:
ante la aparición de los primeros síntomas, la persona debe aislarse de inmediato.
Esta medida es crucial para frenar la propagación, especialmente porque
el virus está ingresando a los hogares a través de los más chicos. " , advierten desde los establecimientos educativos. Si tienen síntomas, no envíen a los chicos a clases"
¿Cuáles son los síntomas de alerta?
• Fiebre repentina y tos constante.
• Dolor de cabeza, muscular y de garganta.
• Dificultad para respirar.
Las autoridades recomiendan
no automedicarse y realizar la consulta médica pertinente para evitar complicaciones.
fiebre - 502419
Uno de los síntomas principales es la fiebre alta y repentina.
Prevención y vacunación
La
vacuna es la principal herramienta de defensa. Salud confirmó que hay dosis disponibles:
• Gratuidad: para grupos de riesgo (menores de 2 años, embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades) en centros de salud pública, vacunatorios de hospitales y el Vacunatorio Central.
• Sector privado: en farmacias de Mendoza,
el precio particular ronda los $65.000 a $66.500, con importantes descuentos para afiliados a obras sociales y prepagas.
Medidas adicionales
Además del aislamiento, se recuerda
mantener la ventilación constante de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en lugares cerrados.
La prevención individual es hoy la mejor protección colectiva para Mendoza.