Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos.

La presencia de la gripe H3N2 ya es una realidad confirmada en la provincia de Mendoza . Con 21 casos oficializados por el Boletín Epidemiológico Nacional -y la certeza de que la cifra real es superior por la falta de hisopados masivos-, las autoridades de Salud encendieron las alarmas y activaron una vigilancia especial.

Influenza en Mendoza: hasta el momento, se han confirmado 21 casos, pero podrían ser más los contagios.

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Gripe en Mendoza: solicitan no enviar niños enfermos a clase

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza ha sido enfático frente a los contagios: ante la aparición de los primeros síntomas, la persona debe aislarse de inmediato .

Esta medida es crucial para frenar la propagación, especialmente porque el virus está ingresando a los hogares a través de los más chicos . " Si tienen síntomas, no envíen a los chicos a clases " , advierten desde los establecimientos educativos.

¿Cuáles son los síntomas de alerta?

• Fiebre repentina y tos constante.

• Dolor de cabeza, muscular y de garganta.

• Dificultad para respirar.

Las autoridades recomiendan no automedicarse y realizar la consulta médica pertinente para evitar complicaciones.

fiebre - 502419 Uno de los síntomas principales es la fiebre alta y repentina.

Prevención y vacunación

La vacuna es la principal herramienta de defensa. Salud confirmó que hay dosis disponibles:

• Gratuidad: para grupos de riesgo (menores de 2 años, embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades) en centros de salud pública, vacunatorios de hospitales y el Vacunatorio Central.

• Sector privado: en farmacias de Mendoza, el precio particular ronda los $65.000 a $66.500, con importantes descuentos para afiliados a obras sociales y prepagas.

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Medidas adicionales

Además del aislamiento, se recuerda mantener la ventilación constante de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en lugares cerrados.

La prevención individual es hoy la mejor protección colectiva para Mendoza.