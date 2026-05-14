15 de mayo de 2026
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Influenza

Alerta por gripe: por qué piden no enviar niños enfermos a las escuelas de Mendoza

Varias escuelas de Mendoza están solicitando no enviar a los alumnos enfermos ante el aumento de casos de gripe y cuadros respiratorios en las guardias.

Alerta por gripe: por qué piden no enviar niños enfermos a las escuelas de Mendoza.

Alerta por gripe: por qué piden no enviar niños enfermos a las escuelas de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El colapso de las guardias en Mendoza por influenza y otras enfermedades respiratorias activó la alerta escolar. Ante el aumento de contagios, varias escuelas están exigiendo a los padres no enviar alumnos con síntomas para frenar la propagación de virus respiratorios. Aunque la DGE no difundió cifras oficiales, la baja en la matrícula evidencia el impacto de este brote estacional.

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La recomendación de las autoridades escolares busca que los niños se resguarden durante el periodo de incubación. "Sabemos que organizar la rutina familiar no es sencillo, pero permanecer en casa ayuda a evitar contagios y favorece una recuperación adecuada", reza uno de los mensajes difundidos por los equipos directivos a través de canales oficiales.

comunicado de escuelas gripe
Algunos de los comunicados enviados por las autoridades escolares.

Algunos de los comunicados enviados por las autoridades escolares.

El impacto en las aulas

Si bien la Dirección General de Escuelas aún no ha proporcionado datos oficiales de ausentismo, la realidad en las aulas refleja la contingencia. En varios colegios de Mendoza se percibe una baja sensible en la matrícula diaria, con grados que lucen semivacíos debido a la cantidad de alumnos bajo tratamiento médico o en reposo preventivo.

Cuándo no enviarlos a clase

Los directivos solicitan a los padres estar atentos a las siguientes señales de alerta antes de decidir el envío de los chicos a la escuela:

  • Fiebre o malestar general súbito.

  • Tos intensa y persistente.

  • Dolor corporal o decaimiento.

  • Cualquier síntoma compatible con cuadros virales de la época.

comunicado de escuelas gripe 2

La prioridad actual de la comunidad educativa es sostener una "escuela saludable y segura", una meta que, ante el actual brote respiratorio, depende del compromiso preventivo de cada familia mendocina.

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