Biodescodificación emocional en Mendoza: cómo funciona la corriente terapéutica que busca el origen de las enfermedades

Uno de los puntos más relevantes de este enfoque es la relación entre pensamientos y manifestaciones físicas.

La biodescodificación emocional , también conocida en algunos ámbitos como parte de la llamada "medicina germánica" , es una práctica que en los últimos años logró visibilidad en Mendoza y en otras partes del mundo. Se presenta como un enfoque que busca encontrar el origen de las enfermedades en experiencias emocionales no resueltas.

En diálogo con este medio, Fer Esquembre , quien trabaja con este método explicó los fundamentos de esta mirada, cómo son las consultas y qué tipo de problemáticas suelen abordar.

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Según Esquembre, la biodescodificación se basa en un conjunto de principios conocidos como "cinco leyes biológicas" . "Existe lo que es la biodescodificación basada en leyes naturales , basada en las cinco leyes biológicas que se llaman medicina germánica", explicó.

De acuerdo con su visión, este enfoque no debe ser interpretado como una creencia o práctica espiritual. "Esto no es holístico, no es espiritual, no es magia. Esto es una ciencia que es empírica , es puntual, es precisa, es exacta, es verificable y es reproducible en el 100% de los casos", afirmó.

biodescodificación emocional La biodescodificación se basa en un conjunto de principios conocidos como "cinco leyes biológicas"

El eje central de esta corriente es que los síntomas físicos tendrían un sentido biológico y estarían relacionados con conflictos emocionales.

Todo lo que sucede en el cuerpo no sucede por casualidad, todo lo que sucede tiene un pleno sentido y un propósito Todo lo que sucede en el cuerpo no sucede por casualidad, todo lo que sucede tiene un pleno sentido y un propósito

El vínculo entre la mente, las emociones y el cuerpo

Uno de los puntos más relevantes de este enfoque es la relación entre pensamientos y manifestaciones físicas.

"El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Solo hace falta que una persona esté pensando algunas cosas de manera constante para que su biología responda y el cuerpo lo ponga en expresión", explicó Esquembre.

Desde esta perspectiva, las enfermedades serían la consecuencia de lo que denominan "bioshock": situaciones vividas como inesperadas o emocionalmente impactantes.

biodescodificación emocional Uno de los puntos más relevantes de este enfoque es la relación entre pensamientos y manifestaciones físicas.

"Son situaciones que tomaron a la persona por sorpresa, que no se las esperaba o que se vivieron como un shock. Eso activa un programa que después se reproduce a lo largo de la vida", indicó.

Cómo es una consulta

El proceso comienza con un cuestionario detallado: "Yo le envío lo que es una anamnesis, un cuestionario biológico. Con esa información hago un mapeo para saber dónde está la persona parada en su biología y en su mente".

A partir de allí, se busca identificar el origen emocional del síntoma. "Esta información dice específicamente cuál es esa situación, cuál es el shock puntual en la vida de la persona donde se desencadena la enfermedad".

Según explicó, el objetivo es que la persona comprenda ese origen: "Cuando comprendés esto, la mente se relaja, descansa y se produce lo que llamamos una reparación óptima".

cita online, virtual, videochat, hombre, computadora portatil.jpg Las consultas, en su mayoría, se realizan de manera virtual. Foto: Freepix

Las consultas, en su mayoría, se realizan de manera virtual. En el caso de Fernando, el 95% de las consultas son a través de la plataforma Zoom, ya que la mayoría de los consultantes no son de Mendoza.

En este sentido, el abordaje suele organizarse en encuentros espaciados: "Se busca hacer un proceso de cuatro encuentros, cada 40 días. En ese lapso estoy disponible para acompañar cualquier duda que surja".

Ejemplos y síntomas frecuentes

Esquembre aseguró que trabaja con una amplia variedad de casos, desde molestias leves hasta enfermedades más complejas.

"Se presentan personas con dolores de cabeza recurrentes, que se hacen estudios y no encuentran qué está pasando, hasta diagnósticos más complejos como lo que llamamos cáncer o enfermedades autoinmunes". Sin embargo, aclaró que no se pueden hacer interpretaciones generales sin un análisis previo.

Dar una observación sin una anamnesis sería como tirar una ruleta. Esto no se trata de decir cualquier cosa, se trata de ser puntual y preciso Dar una observación sin una anamnesis sería como tirar una ruleta. Esto no se trata de decir cualquier cosa, se trata de ser puntual y preciso

Aunque este enfoque genera interés y suma seguidores, también convive con debates dentro del ámbito de la salud, especialmente en relación con la medicina tradicional.

Fer Esquembre remarcó que su trabajo se centra en difundir este conocimiento y acompañar procesos individuales. "Esto es una formación que dura años, es una carrera que se estudia", concluyó.