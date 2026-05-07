Advierten por una enfermedad silenciosa que puede generar graves pérdidas en cultivos de ajo y cebolla

La anfermedad de la podredumbre blanca afecta principalmente al cultivo del ajo y la cebolla.

Por Sitio Andino Departamentales







Desde el INTA (Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria), el licenciado en Genética Jorge Valdez desde San Carlos brindó información clave sobre una enfermedad, la podredumbre blanca, de la que poco se habla, pero que puede provocar severos daños productivos en cultivos de ajo y cebolla de la región.

El especialista explicó que se trata de una problemática fitosanitaria que muchas veces pasa desapercibida hasta que los daños ya impactan directamente en el rendimiento, la calidad de la producción y la rentabilidad de los establecimientos.

En este contexto, Valdez destacó el trabajo preventivo que realiza el organismo con productores agrícolas, ofreciendo asesoramiento técnico, análisis y estudios específicos antes del inicio de cada campaña.

Según detalló, el objetivo es detectar de manera anticipada si los suelos donde se planea sembrar o las semillas que se utilizarán presentan la enfermedad, permitiendo tomar decisiones a tiempo y minimizar riesgos productivos.

Desde el INTA remarcaron que la prevención y el diagnóstico temprano resultan fundamentales para proteger dos de las producciones más representativas de la región, como son el ajo y la cebolla, y evitar pérdidas económicas que en algunos casos pueden ser significativas. Podredumbre blanca, una enfermedad preocupante para los productores mendocinos Embed - Podredumbre blanca, la enfermedad silenciosa que ataca la tierra y afecta cultivos en Valle de Uco