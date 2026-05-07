7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz avanza con la remodelación integral de la Plaza de los Niños: la obra ya supera el 70%

Godoy Cruz transforma un espacio deteriorado y ya tiene avanzada una obra clave para cientos de familias.

Remodelación integral de la Plaza de los Niños.

Remodelación integral de la Plaza de los Niños.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz continúa ejecutando obras de recuperación de espacios públicos en distintos sectores del departamento y, en esta oportunidad, avanza con la remodelación integral de la Plaza de los Niños, ubicada en la intersección de Segundo Sombra y Avenida del Oeste Marciano Cantero.

Según informaron desde la comuna, la intervención ya presenta un 70% de avance y beneficiará de manera directa no sólo a vecinos del barrio Solidaridad, sino también a familias de los barrios Jardín Sarmiento, Sol y Esperanza, Aconcagua y Sector 12 de Campo Papa.

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El espacio presentaba un importante nivel de deterioro, situación que dificultaba su uso cotidiano por parte de niños, jóvenes y familias de la zona.

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Más iluminación y mayor seguridad

Uno de los ejes principales del proyecto está puesto en reforzar la seguridad del espacio público mediante una renovación integral del sistema lumínico.

En este sentido, se reemplazarán los 12 reflectores de la torre existente por tecnología LED de última generación. Además, se instalarán dos nuevas torres de iluminación de ocho metros de altura, cada una equipada con cuatro artefactos LED, mejorando la cobertura lumínica en los sectores norte y sur del predio.

A esto se sumará la construcción de un muro perimetral que separará la plaza de viviendas en estado de demolición ubicadas en el límite sur, aportando mayor seguridad al entorno.

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Nuevos juegos, deporte y recreación

La remodelación también contempla la renovación total del sector de juegos infantiles, incorporando nuevas propuestas recreativas para los más chicos. En paralelo, se sumará un nuevo ejercitador para complementar los aparatos deportivos ya existentes.

Además, la cancha de fútbol será reacondicionada con nuevo cierre perimetral y pintura, mientras que también se incorporarán una cancha de fútbol tenis y una mesa de ping pong, ampliando las alternativas deportivas y recreativas para vecinos de todas las edades.

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Nuevos senderos, más verde y mobiliario urbano

Otro de los puntos destacados de la obra será la renovación completa de la circulación peatonal dentro del predio, con la ejecución de nuevos hormigones en veredas perimetrales, senderos internos y plataformas en el sector de juegos.

También se colocará hormigón estampado en áreas de servicio y se realizarán reparaciones en canteros y estructuras existentes. Finalmente, el proyecto contempla el reemplazo del mobiliario urbano deteriorado, la incorporación de nuevos forestales y arbustos, nueva cartelería y trabajos generales de pintura.

Con esta intervención, el municipio busca consolidar un espacio moderno, seguro y accesible para el encuentro comunitario, la recreación y la vida al aire libre en el oeste del departamento.

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