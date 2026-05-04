4 de mayo de 2026
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Godoy Cruz

La app municipal de Godoy Cruz ahora también está disponible en iOS

La comuna de Godoy Cruz avanza en su estrategia de digitalización de servicios.

Sistema digital y seguro en Godoy Cruz.

Sistema digital y seguro en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz amplió su ecosistema digital con la incorporación de su aplicación de reclamos y denuncias al sistema iOS, lo que permite que usuarios de iPhone accedan al servicio, que hasta ahora estaba disponible solo en Android.

La iniciativa busca facilitar el contacto entre los vecinos y el municipio, ofreciendo un canal directo desde el celular, sin importar el sistema operativo.

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Cómo funciona la aplicación

La app mantiene la misma lógica de uso que en Android: los usuarios deben ingresar con sus credenciales de Ciudadanía Digital, cargar los datos del reclamo, marcar la ubicación y, de manera opcional, adjuntar imágenes para agilizar la respuesta.

Una vez enviado el pedido, el sistema genera un número de reclamo que permite realizar el seguimiento en tiempo real, lo que mejora la transparencia del proceso.

Más accesibilidad para los vecinos de Godoy Cruz

La llegada a iOS representa un avance en términos de inclusión tecnológica, ya que amplía el acceso a los servicios digitales municipales y elimina barreras vinculadas al tipo de dispositivo.

Desde el municipio destacaron que la herramienta apunta a simplificar las gestiones cotidianas, evitando traslados y reduciendo tiempos de respuesta.

Un sistema digital y seguro

El sistema funciona de manera completamente digital y contempla la protección de datos personales, especialmente en el caso de denuncias.

Con esta ampliación, la Municipalidad de Godoy Cruz continúa fortaleciendo su estrategia de digitalización, con el objetivo de ofrecer servicios más ágiles, cercanos y eficientes.

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