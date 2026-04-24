En Godoy Cruz remodelaron la plaza Bello Amanecer y suman espacios para el deporte y el encuentro

El Municipio de Godoy Cruz concretó la remodelación integral de la plaza Bello Amanecer , un espacio verde emblemático de Villa del Parque, ubicado entre las calles Bolívar, Lamadrid y El Zonda del barrio Supe.

Con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, la intervención forma parte del plan de recuperación de espacios públicos y presenta mejoras en seguridad, accesibilidad y propuestas recreativas para los vecinos.

Uno de los principales atractivos del renovado predio es el sector destinado a actividades como yoga y meditación . Allí se incorporó un piso blando de caucho con diseño de mandalas y colores cálidos, pensado para promover el bienestar.

Este espacio ya es utilizado por un grupo de más de 20 vecinos que se reúne semanalmente, consolidando a la plaza como un punto de encuentro para hábitos saludables .

La obra incluyó la instalación de tres árboles lumínicos con estructura metálica y cintas LED, que aportan iluminación nocturna y una estética moderna. Además, se reforzó el sistema lumínico general con nuevas luminarias y brazos adicionales en columnas existentes, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en todo el espacio.

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Más accesibilidad y confort en la plaza Bello Amanecer de Godoy Cruz

También se construyeron senderos con dimensiones adecuadas para una circulación más segura y cómoda. A esto se suma la incorporación de nuevo mobiliario urbano, como bancos, papeleros y bebederos, distribuidos según las necesidades de los vecinos. Estas mejoras favorecen el uso cotidiano del espacio y promueven una mayor permanencia.

Como parte de la intervención, se realizó un recambio forestal con la erradicación de ejemplares en mal estado y la plantación de 20 nuevos árboles, adaptados al clima mendocino y de bajo requerimiento hídrico. Esta acción contribuye a mejorar el paisaje y fortalecer la biodiversidad del entorno.

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Un espacio recuperado para la comunidad de Godoy Cruz

La renovación de la plaza Bello Amanecer se enmarca en la política municipal de fortalecimiento del espacio público como ámbito de convivencia.

De esta manera, el barrio Supe suma un entorno más seguro, accesible y atractivo que invita al encuentro y a la vida al aire libre.