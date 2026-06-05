Godoy Cruz celebrará el Día Mundial del Ambiente con una gran expo abierta al público

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente , el Municipio de Godoy Cruz realizará este viernes 5 de junio la Expo Ambiental 2026 , una propuesta que reunirá a instituciones científicas, educativas y ambientales en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona .

La iniciativa tiene como objetivo promover la conciencia ambiental, fortalecer el compromiso ciudadano y generar espacios de encuentro para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el planeta.

Durante la jornada, vecinos, estudiantes y público en general podrán recorrer distintos stands temáticos relacionados con problemáticas ambientales, conservación de recursos naturales y desarrollo sostenible.

Participarán organismos e instituciones de reconocida trayectoria, entre ellos:

CONICET

INTA

ISCAMEN

Universidades e instituciones educativas

A través de exposiciones, proyectos e investigaciones, compartirán herramientas y conocimientos destinados a fomentar prácticas más responsables con el ambiente.

Emprendedores verdes y consumo responsable

Uno de los principales atractivos de la jornada será la Feria de Emprendedores Verdes, donde productores y emprendedores locales exhibirán iniciativas vinculadas a la reutilización de materiales y la economía circular.

La propuesta busca visibilizar proyectos comprometidos con el cuidado ambiental y promover hábitos de consumo más sostenibles entre los asistentes.

Actividades para toda la familia

Además de las propuestas educativas, la Expo Ambiental contará con una amplia oferta gastronómica mediante foodtrucks y diversas actividades recreativas pensadas para todas las edades.

El objetivo es que las familias puedan disfrutar de una experiencia participativa mientras incorporan herramientas y conocimientos relacionados con la sostenibilidad.

Amor Animal se suma a la propuesta en Godoy Cruz

Como parte de la programación, el programa Amor Animal acompañará la jornada con acciones orientadas a la promoción de la tenencia responsable y el bienestar de perros y gatos.

Las actividades buscarán generar conciencia sobre el cuidado de los animales y fortalecer el compromiso de la comunidad con una convivencia responsable.

Un espacio para construir comunidades más sostenibles

Desde el municipio destacaron que la Expo Ambiental se consolida como un espacio de participación ciudadana que invita a reflexionar sobre el rol que cada persona puede desempeñar en el cuidado del entorno.

A través de la educación, la ciencia y el intercambio de experiencias, la propuesta busca seguir impulsando hábitos responsables que contribuyan a una mejor calidad de vida y a la construcción de comunidades más sostenibles.