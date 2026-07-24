El universo de Pink Floyd inspira un impactante espectáculo en el Cine Teatro Plaza

El próximo 2 de agosto, a las 20.30 horas , el Cine Teatro Plaza será escenario del estreno de “THE WALL” , una experiencia de danza-teatro inspirada en el universo conceptual del legendario álbum de Pink Floyd .

La propuesta combina música, movimiento, actuación y recursos audiovisuales para construir una mirada contemporánea sobre los vínculos humanos, el aislamiento emocional y la necesidad de volver a conectar con los demás.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb .

Con dirección, guion y puesta en escena de Paula Giuffrida , asistencia coreográfica de Bianca Castro , producción de Facundo Gallardo y coproducción de Florencia Finochietto , el espectáculo propone un viaje sensorial y emocional.

La obra fusiona danza contemporánea, teatro, proyecciones audiovisuales y una potente propuesta escenográfica, utilizando las canciones del álbum The Wall como punto de partida para construir una narrativa propia.

Más que una adaptación musical, “THE WALL” se presenta como una reinterpretación escénica en la que cada canción se transforma en una escena cargada de simbolismo y significado.

A lo largo del espectáculo, el público acompañará a un protagonista atravesado por sus propios conflictos internos y por las construcciones emocionales que fue levantando a lo largo de su vida.

Los muros invisibles que atraviesan a las personas

La puesta invita a reflexionar sobre aquellos muros invisibles que aparecen como mecanismos de defensa frente al dolor, el miedo, la pérdida y las experiencias que dejan huellas.

Desde una perspectiva actual, la obra aborda problemáticas presentes en la sociedad contemporánea como la sobreprotección, el bullying, el aislamiento emocional, la dependencia de las redes sociales, la salud mental y la dificultad para establecer vínculos genuinos.

A través del cuerpo, la palabra y la imagen, la música dialoga con el movimiento para construir una narrativa visual y simbólica sobre la condición humana.

Cada escena busca interpelar al espectador y abrir interrogantes: ¿cuántos muros construimos para protegernos?, ¿cuáles todavía necesitamos? y ¿qué sucede cuando esas barreras comienzan a alejarnos de los demás?

Una propuesta artística cargada de emoción

Con una cuidada puesta en escena y una fuerte carga emocional, “THE WALL” reafirma el valor del arte como espacio de reflexión, encuentro y transformación.

La obra invita a atravesar las propias paredes internas y descubrir que, detrás de cada límite, siempre existe la posibilidad de reconstruir el vínculo con uno mismo y con el mundo.

Ficha del espectáculo

Espectáculo: “THE WALL” – Experiencia escénica de danza-teatro

Fecha: 2 de agosto

Horario: 20.30

Lugar: Cine Teatro Plaza

Dirección, guion y puesta en escena: Paula Giuffrida

Asistencia coreográfica: Bianca Castro

Producción: Facundo Gallardo

Coproducción: Florencia Finochietto

Prensa: Cyntia Garavello

Inspiración: álbum conceptual The Wall, de Pink Floyd

Entradas: disponibles a través de Entradaweb