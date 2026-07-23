23 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Campedrinos vuelve a Mendoza con un show que renueva el folklore argentino

El reconocido dúo llegará el 8 de agosto al Teatro Mendoza con "Mate y Folklore Tour", una propuesta que fusiona tradición y actualidad. Dónde comprar las entradas.

Campedrinos se posiciona como uno de los máximos referentes del folklore joven argentino.

Campedrinos se posiciona como uno de los máximos referentes del folklore joven argentino.

Por Sitio Andino MuchoShow

La nueva generación del folklore argentino tiene un nombre que pisa cada vez más fuerte. Campedrinos, el dúo integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, llega a Mendoza en agosto una nueva gira por todo el país con "Mate y Folklore Tour". Se trata de un espectáculo que busca celebrar las raíces de la música popular argentina desde una perspectiva actual.

El grupo se presentará el próximo sábado 8 de agosto en el Teatro Mendoza, luego de su destacada participación en la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.

Una propuesta que acerca el folklore a nuevas generaciones

Con una identidad fresca y profundamente argentina, Campedrinos logró consolidarse como uno de los proyectos más destacados del folklore contemporáneo. Su crecimiento artístico tuvo un punto de inflexión al obtener el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, reconocimiento que impulsó su proyección nacional e internacional.

El grupo se presentará el próximo sábado 8 de agosto en el Teatro Mendoza.

El grupo se presentará el próximo sábado 8 de agosto en el Teatro Mendoza.

Esa expansión los llevó a presentarse en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde conquistaron al exigente público de la Quinta Vergara y consiguieron uno de los mayores reconocimientos para cualquier artista que pisa ese escenario.

Con "Mate y Folklore Tour", el dúo propone mucho más que un recital. El espectáculo invita a compartir la música como se comparte un mate: desde la cercanía, la emoción y el encuentro. El repertorio incluirá sus canciones más representativas, nuevas versiones y momentos especialmente pensados para conectar con el público desde una mirada renovada del folklore.

La gira se desarrollará entre agosto y octubre y llegará a distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew y Carmen de Patagones, además de una presentación en Montevideo, Uruguay.

"Bailarina Carpera", el primer adelanto del álbum Zambas

En paralelo al anuncio del tour, Campedrinos presentó "Bailarina Carpera", el primer single de "Zambas", un álbum conceptual dedicado al universo de las zambas románticas y carperas.

La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, es una composición propia que combina un espíritu festivo y bailable con la esencia del folklore argentino. El lanzamiento anticipa un trabajo que promete convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera del dúo.

Más de 150 millones de reproducciones y una propuesta en constante crecimiento

Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, Campedrinos se posiciona como uno de los máximos referentes del folklore joven argentino, gracias a una propuesta que equilibra la tradición con una estética contemporánea.

En esa búsqueda por renovar el género, el dúo también apuesta por tender puentes con otros estilos musicales. Un ejemplo de ello fue su reciente presentación en el Teatro Ópera, donde compartieron escenario con artistas como Milo J, Nahuel Pennisi y Natalie Pérez, generando cruces musicales que reflejan la apertura y evolución del folklore hacia nuevos públicos.

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