24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
tequila

Si buscás un plan distinto en Mendoza, el Día del Tequila tiene la mejor excusa

Celebrá el Día Internacional del Tequila con una recorrida por tres sitios de Mendoza que ofrecen bebidas elaboradas con este icónico destilado.

Si buscás un plan distinto en Mendoza, el Día del Tequila tiene la mejor excusa

Si buscás un plan distinto en Mendoza, el Día del Tequila tiene la mejor excusa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. Por el Día Internacional del Tequila (24 de julio), Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales en Mendoza para degustar esta bebida insignia de México.

Tres propuestas en Mendoza para los amantes del tequila

Tres propuestas en Mendoza para los amantes del tequila

Dónde disfrutar tragos con tequila en Mendoza

Si buscás un plan distinto para celebrar el Día Internacional del Tequila en Mendoza, estos bares de la Ciudad ofrecen una amplia variedad de bebidas elaboradas con este destilado. The Garnish Bar es un espacio especializado en coctelería que ofrece una amplia selección de destilados y una carta que combina clásicos internacionales con creaciones de autor, donde el tequila es protagonista de varios cócteles.

Otra alternativa es Gingger, un bar reconocido por su propuesta de coctelería y su ambiente relajado. En su carta se pueden encontrar diversas bebidas preparadas con tequila, entre ellas clásicos como la Margarita.

También se destaca La Feliz Bar Charcuterie, que combina una propuesta gastronómica con una cuidada carta de coctelería de autor. Entre sus opciones ofrece una variedad de bebidas elaboradas con tequila, desde preparaciones clásicas hasta cócteles con un enfoque más creativo.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.

Temas
Seguí leyendo

¿Qué hacer con amigos en Mendoza? Tres propuestas que combinan cultura, diversión y relax

Lee además
¡No te quedes en casa por el frío! Tres planes gratis para disfrutar Mendoza este fin de semana

Tres salidas gratis para aprovechar al máximo este fin de semana en Mendoza
Mates, risas y cero gastos: 3 lugares ideales para celebrar el Día del Amigo en Mendoza

¿Sin planes para el Día del Amigo? Estos 3 lugares gratuitos de Mendoza te van a sorprender
LO QUE SE LEE AHORA
¡No te quedes en casa por el frío! Tres planes gratis para disfrutar Mendoza este fin de semana

Tres salidas gratis para aprovechar al máximo este fin de semana en Mendoza

Las Más Leídas

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza