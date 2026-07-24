Si buscás un plan distinto en Mendoza, el Día del Tequila tiene la mejor excusa

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. Por el Día Internacional del Tequila (24 de julio), Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales en Mendoza para degustar esta bebida insignia de México.

Tres propuestas en Mendoza para los amantes del tequila Dónde disfrutar tragos con tequila en Mendoza Si buscás un plan distinto para celebrar el Día Internacional del Tequila en Mendoza, estos bares de la Ciudad ofrecen una amplia variedad de bebidas elaboradas con este destilado. The Garnish Bar es un espacio especializado en coctelería que ofrece una amplia selección de destilados y una carta que combina clásicos internacionales con creaciones de autor, donde el tequila es protagonista de varios cócteles.

Otra alternativa es Gingger, un bar reconocido por su propuesta de coctelería y su ambiente relajado. En su carta se pueden encontrar diversas bebidas preparadas con tequila, entre ellas clásicos como la Margarita.

También se destaca La Feliz Bar Charcuterie, que combina una propuesta gastronómica con una cuidada carta de coctelería de autor. Entre sus opciones ofrece una variedad de bebidas elaboradas con tequila, desde preparaciones clásicas hasta cócteles con un enfoque más creativo.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.