17 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Agenda cultural en Mendoza: tres actividades ideales para compartir con amigos

Celebrá el Día del Amigo de una manera distinta. Te mostramos tres actividades en Mendoza para disfrutar, relajarte y compartir este fin de semana.

Agenda cultural en Mendoza: tres actividades ideales para compartir con amigos
Agenda cultural en Mendoza: tres actividades ideales para compartir con amigos
Por Juan Pablo Strappazzon

El próximo 20 de julio se celebra el Día del Amigo, una fecha ideal para reunirse y crear nuevos recuerdos. Pensando en quienes buscan actividades para disfrutar durante el fin de semana, Sitio Andino te acerca tres propuestas de la agenda cultural de Mendoza para divertirte con amigos.

Tres salidas distintas para aprovechar el fin de semana con amigos en Mendoza

Por un lado, "San Martín y el Vino" propone una experiencia sensorial única para descubrir los aromas, sabores y maridajes de algunas de las etiquetas más representativas de Mendoza mediante una cata a ciegas. La actividad se llevará a cabo el 17 de julio a las 19:00 en el Museo Casa de San Martín, en Ciudad, y combinará historia, cultura y tradición vitivinícola en un espacio cargado de valor patrimonial.

La película alemana "Undine (Ondina)" se proyectará de manera gratuita el 18 de julio a las 21:00 en el Microcine Municipal, ubicado en el subsuelo de 9 de Julio 500, en Ciudad. El film narra la historia de Undine, una historiadora especializada en el desarrollo urbano de Berlín cuya vida da un giro inesperado cuando su pareja la abandona y un antiguo mito parece irrumpir en la realidad.

Finalmente, "Yoga en las Alturas" invita a vivir una experiencia de bienestar y conexión personal a través de una práctica guiada de yoga en un entorno privilegiado. La propuesta se desarrollará el 19 de julio a las 11:00 en la Terraza Jardín Mirador de la Municipalidad de Mendoza (9 de Julio 500), un espacio que ofrece imponentes vistas panorámicas de la ciudad y la cordillera, ideal para relajarse y disfrutar de una mañana diferente.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana con una variada agenda cultural, ideal para disfrutar de propuestas diferentes y compartir con amigos.

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